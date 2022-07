Bereits seit mehreren Tagen sind mancherorts Telefon und Internet ausgefallen. Betroffen sind Vodafone-Kunden – aktuell in Bad Säckingen und Rickenbach. Bis zu zehn Tage dauere dieser Zustand ohne Verbindung bereits an, schildern Leser. Doch was sagt der Netzbetreiber zu den Gründen und wie lange soll der Zustand noch anhalten?

81 Bad Säckinger ohne Telefon und Internet

Vodafone-Kunden in Bad Säckingen meldeten, dass in der Schillerstraße Telefon und Internet seit Tagen still stehen. Darüber hinaus meldeten sich weitere Betroffene aus anderen Straßenzügen.

Was steckt dahinter?

Darauf hat Vodafone eine klare Antwort: „Hier liegt keine Netzstörung vor, die Vodafone zu verantworten hat“, erklärt Volker Petendorf, Konzernsprecher und Leiter der Pressestelle. „Stattdessen ist in einem sehr kleinen Teil des Vodafone-Kabelnetzes in Bad Säckingen seit dem 7. Juli gegen 10 Uhr leider ein lokaler Rückwegstörer aktiv.“

Dadurch sei die Internet- und Telefonnutzung bei insgesamt bis zu 81 Kabelkunden im Bereich Neßlerstraße/Schillerstraße/Hans-Thoma-Straße/Hofäckerstraße sowie Schulhausstraße in Bad Säckingen zeitweise beeinträchtigt. „Es kommt bei diesen Haushalten zu Internet-Verbindungsabbrüchen und stark verminderter Bandbreite bis hin zum Internet-Totalausfall“, erklärt der Vodafone-Sprecher. Auch beim Telefonieren gebe es bei einzelnen Kunden Probleme. Der TV-Empfang im Kabelnetz, sowie das DSL- und das Mobilfunknetz seien von dieser Rückwegstörung aber nicht betroffen.

Was ist ein Rückwegstörer? Ein Rückwegstörer – oder auch Rückkanalstörer genannt – ist laut Volker Petendorf in Deutschland einer der häufigsten Gründe für Störungen bei Internet und Telefonie. Ursache seien meist defekte Stromkabel und Steckdosen sowie alte, defekte oder illegal betriebene Elektrogeräte, die ein Kunde in Betrieb nimmt – ohne zu wissen, dass er damit alle seine Nachbarn empfindlich stört. Dieses Gerät sende Störsignale, durch die dann die Internet- und Telefonnutzung in dem betroffenen Bereich des Kabelnetzes lokal eingeschränkt ist. Wie wird der Störer gefunden? Die Eingrenzung der Störquelle sei trotz intensiver Messungen oftmals sehr zeitaufwändig, weil sie nur schrittweise lokalisiert und nur sporadisch ermittelt werden kann – immer nur dann, wenn etwa das defekte Gerät gerade in Betrieb ist.

Wie geht es weiter?

„Unsere Technik-Spezialisten arbeiten sehr intensiv an der Eingrenzung dieses Rückwegstörers“, erklärt Petendorf. Hierzu fänden Messungen und Vor-Ort-Analysen statt. „Sobald die genaue Störquelle ermittelt ist, werden wir den weiteren Betrieb der Störquelle durch den Verursacher unterbinden“, so der Konzernsprecher.

Sollte dies nicht möglich sein, müssten jedoch Tiefbauarbeiten und Netzumbauten stattfinden, um die Störquelle unschädlich zu machen und diese Einschränkung zu beheben. „Wir bitten die bis zu 81 betroffenen Kunden bis zum Abschluss der Entstörung noch um etwas Geduld“, sagt Petendorf.

Wartungsarbeiten in Rickenbach

Vodafone-Kunden müssen auch in Rickenbach in diesen Tagen einen langen Atem haben. Internet und Telefon funktionieren hier zum Teil seit mehreren Tagen nicht mehr. Doch wer vermutet, dass ein Blitz in den Sendemast in Bergalingen eingeschlagen hat, liegt falsch. „Vodafone hat keine Störung in seinem Mobilfunknetz in Rickenbach, sondern führt dort an einer örtlichen Mobilfunkstation vom 4. Juli bis 14. Juli, um 18 Uhr, die routinemäßigen Wartungs- und vor allem Modernisierungsarbeiten durch“, erklärt Sprecher Volker Petendorf.

In diesem Gebiet sind Vodafone-Kunden vom Telefon- und Internet-Ausfall betroffen. | Bild: Schönlein, Ute

Er erläutert: „Wir bauen auch eine neue mobile Datenautobahn.“ Dabei ließen sich vorübergehende Einschränkungen bei einzelnen Kunden nicht ganz vermeiden. Bei Arbeiten geht es laut Petendorf vor allem um die komplette Erneuerung der Antennenanlagen sowie um die Verstärkung der Anbindung der Station an das Kommunikationsnetz für Telefonie und für mobile Internetnutzung.