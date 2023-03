Der VdK-Ortsverband hält seine große Mitgliederzahl: 462 Bad Säckinger nutzen seine Angebote. Winfried Riegelsberger hat eine große Zahl in der Flößerhalle zur Hauptversammlung begrüßt. Kreisweit seien mehr als eine halbe Millionen Euro an Richtigstellungen bei Bescheiden für Rente, Pflegeeinstufung oder Patientenzuzahlungen erstritten worden.

Bürgermeister Alexander Guhl gab einen Überblick über die Probleme beim Gesundheitscampus. Er bleibt zuversichtlich. Er erinnerte an die Fertigstellungsgarantie und sieht die Grundidee auf der Zielgeraden. Riegelsberger blieb kritisch: Jung und Alt fänden keinen Arzt, Apotheken fehlten Arzneimittel und die Altersarmut habe zugenommen.

Die monatlichen Treffen sind gut besucht. Als „Lotse und Wegweiser“ wird die Verbandsarbeit verstanden, die gerne in Geselligkeit mündet, sagte die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen. Ebenso wichtig sei die Rechtsberatung. Eine Rechtsreferentin berät in der Servicestelle in Tiengen. Patrizia Pauciello hat als Behindertenbeauftragte auf die „Stresspunkte in der Stadt“ hingewiesen. Am Busbahnhof hätten Blinde Probleme, „die Pflastersteine mit ihren Fugen sind stelleweise schwieriger geworden“, so Pauciello.

Agnes Ebner hat das Große Goldene Treuabzeichen für 60 Jahre Mitgliedschaft im VdK erhalten. Seit 25 Jahren dabei ist Heike Stuckart. Auf zehn Jahre kommen Alic Cakarci, Helmut Fischer, Maria Fischer, Reinhard Fräulin, Erna Grünwald, Regina Guhl, Ursel Hottinger-Welter, Elke Keller, Andreas Jeckel, Stefan Marder, Hildegard Metz, Nezaket Polat, Salvatore Raimondi, Ute Roth, Wolf Warnfried Schomberg, Astrid und Peter Spiegel, Jürgen Storkenmaier, Joachim Wunderle und Sieglinde Zimmermann.