Bad Säckingen vor 1 Stunde

So stark ist der DRK-Kreisverband Bad Säckingen in der Corona-Krise gefordert

Teure Schutzkleidung und neue Angebote – der DRK Kreisverband ist in Corona-Zeiten stark gefordert. „Infektionstransporte an sich sind für uns ja Alltag, nur der Erreger war neu und ein Stresstest für unseren Pandemieplan“, erklärt etwa Rettungsdienstleiter José Morla. Ein Blick in die Arbeit des Kreisverbands Bad Säckingen in der Corona-Krise