Ihr 170-jähriges Bestehen feierten die Schmidts-Märkte in diesem Jahr. 1852 begann die Firmengeschichte, als Georg Gugelberger in Rickenbach ein „Handlungsgeschäft“ eröffnete. Zum Abschluss des runden Geburtstagsjahres übergab Familie Schmidt nun eine Spende von 25.000 Euro an die Tafeln in Bad Säckingen, Wehr, Bonndorf, Titisee-Neustadt und die Helfer mit Herz.

Die beiden Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Schmidt und Matthias Schmidt sowie Allesandro Di Noto und Anna Schmidt vom Citymarkt Bad Säckingen übergaben die Bad Säckingen an: Kathrin Wolfrum, Sabrina Steuck (beide Helfer mit Herz), Werner Melichar (Tafel Bad Säckingen), Tina Schwarz (Caritas Hochrhein), Mechthilde Frey-Albert (Tafel Bonndorf), Christel Will (Tafel Bad Säckingen), Anna Tomaszewska, Iryna Schneider (beide Caritas Sozialdienst Bad Säckingen), Bernhard Schindler (Tafel Hochschwarzwald).