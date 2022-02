von Susanne Eschbach

In gerade mal vier Wochen ist der Schmidts Markt in der Lohgerbe Bad Säckingen komplett modernisiert worden. „Für uns und Bad Säckingen ein wichtiger Meilenstein“, betont es Geschäftsführer Michael Schmidt im Rahmen der coronabedingt kleinen Eröffnungsfeier.

2001 hat die Schweizer Migros die rund 1500 Quadratmeter im Untergeschoss der Lohgerbe übernommen. „Wir waren damals schon daran interessiert, dort einen Markt zu eröffnen und hatten auch schon ein Konzept erstellt“, so Michael Schmidt. „Doch gegen Migros hatten wir keine Chance“. Der Schmidts Markt war zu dieser Zeit noch im Obergeschoss des Kaufhauses Woolworth untergebracht. 2008 verließ Migros Bad Säckingen und Schmidt zog um in die Lohgerbe – damals noch mit dem Mobiliar der Migros und einem Vertrag bis 2016.

Als 2018 Schmidt seinen XL-Markt auf dem Brennet Areal eröffnete, befürchteten viele in der Innenstadt, dass der Markt in der Lohgerbe schließen werde. „Wir hatten niemals vorgehabt oder geplant, die Innenstadt zu verlassen“, so Michael Schmidt. Inzwischen wurde für die Lohgerbe ein Vertrag bis 2036 ausgehandelt. „Mit zwei Verlängerungsoptionen von jeweils fünf Jahren, also bis 2046“, so der Geschäftsführer.

Die Schmidts-Märkte Insgesamt 15 Märkte hat die Kaufmannsfamilie Schmidt am Hochrhein und im Schwarzwald eröffnet. In diesem Jahr feiert das Unternehmen das 170-jährige Bestehen. Bereits seit 2008 ist der Schmidts Markt im Untergeschoss der Lohgerbe untergebracht und beschäftigt heute 41 Mitarbeiter.

Überall im „City Markt“ treffen die Kunden auf Bad Säckinger Symbole wie den Trompeter, den Kater Hiddigeigei oder die Rheinbrücke. Die Kühlgeräte arbeiten CO 2 -frei. An einer Milchzapfstelle können die Kunden Milch in mitgebrachte Behältern abfüllen.

Als erster Markt ist der neue City Markt mit der Milchzapfanlage für heimische Milch aus Görwihl ausgestattet worden. Künftig kann sich jeder Kunde die Milch selbst in mitgebrachten Behältern oder Flaschen abfüllen. Bild: Susanne Eschbach | Bild: Susanne Eschbach

Auch ein Unverpackt-Bereich ist neu. Um das Wegwerfen von Lebensmitteln zu vermeiden, kooperieren die Schmidts Märkte mit dem Tafelladen, dem Obdachlosenprojekt „Helfer mit Herz“ und Fairteiler“.

Verstärkt sollen in der Innenstadt Beschäftigte in ihrer Mittagspause als Kunden gewonnen werden. So bietet die „Marktbäckerei“ auch Speisen aus der Hausküche der Schmidts Märkte an. Drei Self-Scan-Kassen sorgen für eine schnelle Bezahlung der Waren für eilige Kunden.