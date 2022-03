von Susanne Eschbach

Ruhig steht Monty da und wartet geduldig, bis David Kaya richtig sitzt. Erst dann läuft das Pony los. David strahlt. Die ganze Liebe des 17-Jährigen gehört den Pferden und auf dessen Rücken wird er ruhiger und entspannt sich.

David Kaya aus Bad Säckingen ist geistig behindert und leidet an einer Autismus-Spektrum-Störung. Im Alltag braucht der 17-Jährige viel Unterstützung und Zuwendung durch seine Mutter, die ihn regelmäßig zu seinen Therapien begleitet. Bereits seit vielen Jahren wird die Familie auch durch die Lebenshilfe Südschwarzwald betreut, die unter anderem regelmäßige Freizeiten während der Schulferien, im Murger Ortsteil Hänner bei der Familie Behringer auf dem Reiterhof anbietet.

Hofbesitzerin Heidi Behringer hat im vergangenen Jahr eine Ausbildung in Tiergestützte Invention absolviert. Das heißt, sie bildet Tiere so aus, dass diese vertrauensvoll und ohne zu scheuen, von Menschen mit Behinderung berührt, oder wie das Pony Monty, geritten werden können. David selbst, nimmt bereits seit vielen Jahren an diesen Freizeiten teil. Im Laufe der Jahre hat sich die Familie Behringer, die regelmäßig Kutschfahrten anbietet, ihren Hof in Hänner schwerpunktmäßig für Menschen mit Behinderung aus- und umgebaut. Die Teilnehmer der Freizeiten auf dem Behringer-Hof, verbringen ihre Zeit vor allem mit den Pferden und den anderen Tieren auf dem Hof.

Im vergangenen Frühjahr ist Davids Mutter schwer erkrankt. Doch David kann nicht verstehen, dass es seiner Mutter schlecht geht und sich nicht immer so ihn kümmern kann, wie sonst. Das verunsichert und verwirrt den 17-Jährigen. Damit er wieder ein wenig ins Gleichgewicht kommt und ruhiger wird, darf er jetzt jeden Samstag eine Reittherapie auf dem Hof von Heidi Behringer absolvieren. Weil die Mutter nicht immer dabei sein kann, wird sie zusätzlich von Davids älterem Bruder und dessen Freundin unterstützt.

Dass der junge Mann aus Bad Säckingen jetzt regelmäßige und dringend benötigte Reittherapien absolvieren kann, ist der Aktion „Kinder unter dem Regenbogen“ des regionalen Radiosenders Radio Regenbogen, zu verdanken. Bedingt durch eine Spendenaktion stehen David 6000 Euro zur Verfügung, die für die Therapien auf dem Rücken eines Pferdes genutzt werden können. „Wir von der Lebenshilfe Südschwarzwald freuen uns, dass wir David eine Reittherapie ermöglichen können“, erklärt Ulrike Kunze.

In diesem Jahr möchte die Lebenshilfe Südschwarzwald nach zweijähriger Pause wieder eine Ferienfreizeit auf dem Behringer-Hof anbieten. „Viele Kinder warten sehnsüchtig darauf und vor allem die Eltern erhalten dadurch eine erhebliche Entlastung während der Schulferien“, so Ulrike Kunze weiter.