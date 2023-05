Mit einer Poolnudel-Aktion möchte der Bad Säckinger Ortsverein des Allgemeinen Deutsche Fahrradclubs (ADFC) auf das Stadtradeln aufmerksam machen. „Das Stadtradeln soll die Lust darauf wecken, mehr mit dem Fahrrad zu fahren“, so ADFC-Vorstandsmitglied Peter Knorre. „Aber das funktioniert nur, wenn ich als Radfahrer auch als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer gelte.“ Wenn am Samstag, 17. Juni, der Auftakt des siebten Stadtradelns in Bad Säckingen um 13.30 Uhr vor dem Rathaus ist, werden die Mitglieder des ADFC dabei sein. Unter dem Motto „Mit Abstand sicher“, wird dann zu einer Poolnudel-Fahrt aufgerufen.

„Eine Poolnudellänge beträgt der gesetzliche Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen Fahrrad und überholenden Fahrzeugen. Um diesen Abstand sichtbar zu machen, klemmen sich die Teilnehmer eine Poolnudel auf den Gepäckträger. So setzen wir gemeinsam ein Zeichen für ein faires und sicheres Miteinander im Straßenverkehr“, so Knorre. „Radfahrer sind dazu eingeladen, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen“, so die Vorsitzende des ADFC, Verena Gallmann. Dazu sollte jeder Teilnehmer neben dem Fahrrad eine Poolnudel mitbringen, die an den Gepäckträger geklemmt wird.

Während sich die Poolnudel-Aktion auf den Samstag beschränkt, läuft das Stadtradeln nach dem Start am 17. Juni bis 7. Juli weiter. Bereits zum zweiten Mal hat sich die Trompeterstadt mit dem Termin dem Landkreis angeschlossen. „Wir haben einen Spitzenplatz zu verteidigen“, so Umweltreferent Ralf Däubler. Im vergangenen Jahr waren es in Bad Säckingen 800 Teilnehmer in 36 Teams. In diesem Jahr hofft Däubler darauf, noch mehr Teilnehmer zu aktivieren. Die Anmeldungen laufen. Wer Lust hat, teilzunehmen, kann sich online unter http://www.stadtradeln.de/badsaeckingen“ oder sich kostenlos die Stadtradeln-App aufs Handy laden und sich anmelden. Hilfestellung gibt auch der Fahrradbeauftragte Oliver Weinrich unter der Telefonnummer 0156 78597508.