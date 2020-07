Peter Mast wird als Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) abberufen, seine Nachfolge tritt Ludwig Schöner an. Dies habe der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, so Bürgermeister Alexander Guhl am Montag Abend.

Bad Säckingen Jetzt geht es richtig los: Auf dem Gesundheitscampus werden Container für Arztpraxen angeliefert Das könnte Sie auch interessieren

Der Grund für den Wechsel liege ausdrücklich nicht an der Wertschätzung von Peter Mast, betonte Alexander Guhl in der öffentlichen Gemeinderatssitzung. Als Geschäftsführer der Campus GmbH und der Rehaklinik habe dieser zeitweise zusammen mit dem MVZ GmbH gleich drei Leitungspositionen innegehabt – nun verteile sich die Arbeit auf mehrere Schultern. Ludwig Schöner ist ein neues Gesicht auf dem Gesundheitscampus: Der gebürtige Bayer hat erst Ende Mai die Projektleitung der Campus GmbH übernommen. Sein Vorgänger Karl-Heinz Schurz hatte nach seiner Einstellung im September vergangenen Jahres überraschend nach nur wenigen Monaten wieder gekündigt.