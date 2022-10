Nun hat auch die letzte Arztpraxis, die derzeit noch in den provisorischen Containern an auf dem ehemaligen Spitalparkplatz untergebracht, einen neuen Standort gefunden: Die beiden Kardiologen Dr. Lutz Sinn und Dr. Trudbert Layher, werden zum Jahreswechsel auf das Bad Säckinger Brennet-Areal in die früheren Räume der Caritas ziehen.

Die Zukunft der kardiologischen Praxis, die derzeit provisorisch in den Containern untergebracht ist, sollte eigentlich im Gesundheitscampus (im Bildhintergrund) liegen. Doch nun zieht sie aufs Brennet-Areal. | Bild: Obermeyer, Justus

Ursprünglich wollten die beiden ihre Praxis im Gesundheitscampus einrichten, nach dem Baustopp und der daraus resultierenden Unsicherheiten kehrten sie dem Projekt aber endgültig den Rücken. „Wir brauchen Planungssicherheit“, sagt Trudbert Layher, der mit seinem Kollegen schon zwei Mal innerhalb weniger Jahren umziehen musste: Die Praxis war ursprünglich in der Hochrhein-Eggbergklinik untergebracht, zog dann in den Keller des Spitals und mit Beginn der Sanierungsarbeiten in die Container auf den Parkplatz.

Kardiologen plötzlich ohne Perspektive

Erst auf Nachfrage hatten die Kardiologen erfahren, dass die Miete der Container durch die Campus GmbH zum Jahresende ausläuft und damit ein Umzug in den Gesundheitscampus unmöglich wird. Während das benachbarte MVZ nun Räume im Aqualon bezog, standen die Kardiologen plötzlich ohne Perspektive da. Unter enormem Zeitdruck begann die Suche nach einem neuen Standort. „Nach der Berichterstattung in der Zeitung bekamen wir Unterstützung und Wertschätzung. Das tat schon gut“, so Layher.

Trotzdem bleibe der Umzug zum Jahresende wegen der Menge an technischer Ausstattung ein sehr ambitioniertes Ziel. Auch die neuen Räume müssten nun erst hergerichtet werden. „Aber ich bin froh, dass wir mit der Brennet einen starken Partner gefunden haben“, so Layher, der sich freut in Bad Säckingen bleiben zu können, wo die Praxis für die Patienten auch gut erreichbar ist.