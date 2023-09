Bad Säckingen (pm/sav) In Basel hat zum 13. Mal das Turnier International Basel Open Master in den Disziplinen Kata und Kumite (Scheinkampf-Choreografie und Zweikampf) im Karate stattgefunden. Gestartet wurde in den Altersklassen U14, U16, U18, U21, Master und Seniors. Der Karateverband Baden-Württemberg (KVBW) startete mit einer Kata-Kader-Auswahl, betreut durch KVBW-Kata-Landestrainer Philip Jüttner und Stützpunkttrainer Udo Boppre aus Mannheim. Dies schreibt die Karateschule Bad Säckingen in einer Pressemitteilung.

Landestrainer Philip Jüttner nutzte die Gelegenheit und setzte für das Wochenende eine Kata-Kader-Trainingsmaßnahme in seinem ehemaligen Heimatverein und bei Trainerin Silvia Apfelbeck in Bad Säckingen an. Nach der Anreise des fast kompletten Kaders aus Baden-Württemberg hat das Training um 15 Uhr in der Hans-Thoma-Gemeinschaftsturnhalle begonnen.

Trainingsinhalte für das Wochenende waren viele Sequenzen aus der Shotokan Kata Unsu, ebenso eingegangen wurde auf jedes kleine Detail der einzelnen Karatetechnik, ein Fitnesstraining zur Erwärmung und Kräftigung durfte an beiden Tagen auch nicht fehlen. Nach einem gemütlichen Beisammensein am Samstagabend und der Übernachtung in der Turnhalle wurden am Sonntag nochmals alle Kräfte mobilisiert.

Die Trainer Philip Jüttner und Udo Boppre mit Unterstützung von Kaderathlet Fabian Straub trainierten am Sonntag nochmals in kleinen Gruppen verschiedene Sequenzen in den Stilrichtungen Shotokan und Goju Ryu. Nach diesem gelungenen Wochenende bedankte sich Philip Jüttner beim Kader, den Trainern sowie der Betreuung und dem Ausrichter der Karateschule Bad Säckingen, vertreten durch Silvia und Robert Apfelbeck. Dies schreibt die Karateschule Bad Säckingen abschließend in ihrer Pressemitteilung.