Auch in der Kurstadt Bad Säckingen gibt es nicht wenige Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Um diese kümmert sich eine Gruppe freiwilliger Helfer. Um die Aktivitäten auf eine solide Basis zu stellen, haben 14 Gründungsmitglieder den Verein „Helfer mit Herz“ ins Leben gerufen. Dieser soll nun ins Vereinsregister eingetragen werden, damit dringend benötigte Spenden gesammelt werden können.

Die Situation in Bad Säckingen

Rund 30 Menschen in Bad Säckingen leben in Notunterkünften oder auf der Straße, so die Vorsitzenden Sabrina Steuck und Nadine Klopcke. Zwar würden sie sehr gut mit der Stadt und dem Ordnungsamt zusammenarbeiteten, aber die Stadt könne angesichts der hohen Mietpreise und der Lage auf dem Immobilienmarkt keine Wohnungen zur Verfügung stellen, sondern nur Plätze in den Unterkünften.

Wie die Freiwilligen helfen

Die Facebook-Gruppe „Wir helfen Obdachlosen und Bedürftigen“ zählt 670 Mitglieder, davon beteiligen sich rund 30 Personen aktiv an den Hilfsaktionen. Jeden Samstag, von 12.30 bis 16 Uhr, stehen die Helfer am Bahnhofsplatz und verteilen warmes Essen, Lebensmittel, Kleidung und Hygieneartikel. Jeden Mittwoch bekommen sie von der Bäckerei Pfeiffer die komplette Restware des Tages, welche sie am Bahnhof an ihre Schützlinge verteilen; auch die Unterkünfte fahren sie an. Einmal im Monat versorgen sie die Schützlingen in Waldshut. „Am Ende des Monats kommen oft auch Rentner zu uns, weil sie mit dem Geld nicht über die Runden kommen“, berichten Steuck und Klopcke. Aktuell suchen sie einen Raum in der Innenstadt mit Wasser, Strom, Sanitäranlagen und einer Kochgelegenheit. Die Betroffenen hätten dann eine Wärmestube, könnten sich frisch machen und selbst kochen. „Damit könnten wir Hilfe zur Selbsthilfe leisten“, so Steuck. Zudem wird ein Lagerraum gebraucht.

Vorurteile abbauen

Die Helfer möchten Vorurteile gegenüber Wohnungslose abbauen. „Obdachlosigkeit ist ein Schicksal, das einen schneller treffen kann, als man denkt“, sagen sie. Und es gehe nicht allein um das Materielle, sondern auch darum, ein offenes Ohr zu haben. „Oft ist das Seelische sogar wichtiger“, erklärt Sabrina Steuck: „Es ist traurig, dass es diesen Verein geben muss, aber es ist gut, dass es ihn gibt“. Das Team: Vorsitzende ist Sabrina Steuck, Stellvertreterin Nadine Klopcke. Schriftführerin Eva Bartholome, Kassiererin Nicole Steuck, Pressewartin Kathrin Wolfrum, Beisitzer sind Jenny Seib, Nelly Künze und Anton Maier.