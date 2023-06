Das vielfältige Jubiläumsprogramm in diesem Jahr in Bad Säckingen zeigt und hat auch bereits schon eindrücklich gezeigt, dass Bad Säckingen noch viel mehr zu bieten hat, als den Trompeter. Es gab in Bad Säckingen auch eine Frau, die zu ihrer Zeit überaus bedeutend war und nicht zu unterschätzen. Sie zwar so bedeutsam, dass man sich nicht allein auf eine Ausstellung über sie beschränken möchte, sondern ihr zudem auch noch ein großes Geburtstagsfest widmet. Die letzte Säckinger Fürstäbtissin Maria Anna von Hornstein-Göffingen, feiert am Sonntag, 2. Juli, ihren 300. Geburtstag. Und um diesen großen Tag zu feiern, laden das Hochrheinmuseum Schloss Schönau, das Stadtarchiv und das Tourismus- und Kulturamt, am Sonntag, 2. Juli, in der Zeit von 10 bis 19 Uhr zu einer Geburtstagsfeier in das Hochrheinmuseum Schloss Schönau ein.

„Diese Veranstaltung bildet das Highlight unseres Jubiläumsjahres und läutet gleichzeitig dessen Halbzeit ein“, erklärte Martina Kupczynski, stellvertretende Leiterin des Tourismus- und Kulturamts. Um das Geburtstagsprogramm zu organisieren, hat sich zuvor eine Arbeitsgruppe gebildet. Um 10 Uhr am Sonntagmorgen wird der Geburtstag standesgemäß mit einem Sektausschank der Zontafrauen eröffnet. Der Erlös aus dem Ausschank geht an das neue Projekt der Zontafrauen für Frauen in Altersarmut in der Region. „Dieses Projekt passt sehr gut in diese Veranstaltung, denn die Fürstäbtissin war eine starke Frau und wir müssen die Frauen stärken“, betont Stadtarchivarin Evelyne Klein. Mit in das Geburtstagsprogramm aufgenommen wird auch das Promenadenkonzert um 10.30 Uhr in der Konzertmuschel. Dieses Konzert bestreitet der Musikverein Rickenbach.

Das offizielle Geburtstagsprogramm wird um 12.15 Uhr mit einer Begrüßung durch Bürgermeister Alexander Guhl eröffnet. Der Verein Plaisir d‘Histoire zeigt um 12.30 Uhr auf der Freitreppe auf der Rückseite des Schlosses barocke Tänze. Diese Tänze sind ein weiteres Mal um 15.30 Uhr zu sehen. In der Zwischenzeit werden die Mitglieder des Vereins in barocken Kostümen und weißen Perücken durch den Schlosspark und das Schloss flanieren. „Das sorgt für ein ganzheitliches Erlebnisgefühl an diesem Tag und man kann ganz in die Geschichte eintauchen“, freut sich die Museumsdirektorin Jasmin Rauhaus-Höpfer.

Um 13.30 Uhr bietet Stadtarchivarin Evelyne Klein eine Führung durch die aktuelle Wechselausstellung an, die sich ausführlich mit dem Leben der letzten Fürstäbtissin auseinandersetzt. Eine Stunde später, um 14.30 Uhr, findet im Trompetersaal des Schlosses eine Signierstunde mit der Autorin Sandhya Hasswani statt, die sich in ihrem neuen Buch ebenfalls mit dem Leben der Maria Anna von Hornstein-Göffingen befasst hat.

Ab 15 Uhr wird im Foyer des Schlosssaals der Jubiläumswein ausgeschenkt. Anlässlich des 300. Geburtstages der letzten Fürstäbtissin hat das Weingut Fürst aus Hornussen den Jubiläumswein hergestellt. Der frühere Stiftswein stammte damals ebenfalls aus Hornussen. Das Geburtstagsfest wird um 17 Uhr mit einem Konzert des Kammerchors beschlossen, das auch ein Geburtstagsständchen für die Fürstäbtissin beinhalten wird.