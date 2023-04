Für Bad Säckingen endet eine Ära: Seit bald 70 Jahren stellt das Schweizer Unternehmen Franke hochwertige Spülen in Bad Säckingen her. Die Edelmetallspülen „Made in Bad Säckingen“ wurden über die Jahrzehnte in alle Welt verkauft. Das ist jetzt bald zu Ende. Ab dem kommenden Jahr wird das Unternehmen seine Division „Franke Home Solutions“ umbauen.

Produktion wird nach Italien verlagert

Für Bad Säckingen bedeutet das: Die Produktion der Spülen wird eingestellt. Sie wird nach Italien verlagert – aber voraussichtlich erst im nächsten Jahr, wie Geschäftsführer Gregory Oswald gegenüber unserer Zeitung sagt. Das heißt, die nächsten zwölf Monate wird produziert wie bisher. „Es müssen am neuen Standort erst Produktionskapazitäten aufgebaut werden“, so Oswald.

Bald keine Spülenproduktion mehr in Bad Säckingen: Die Franke Home Solutions, im großen Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite der Jurastraße, stellt die Herstellung im nächsten Jahr ein. Die Franke Foodservice, zu der das große Schild im Vordergrund gehört, ist von der Umstrukturierung nicht betroffen. | Bild: Gerber, Andreas

Die Mitteilung über die Umstrukturierung und den Personalabbau in Bad Säckingen sei eine „frühzeitige Information“. Laut Mitteilung werden in Bad Säckingen 30 Arbeitsplätze betroffen sein. Diese sollen möglichst sozialverträglich abgebaut werden, so Oswald, unter anderem durch natürlich Fluktuation. Entsprechende Details und Bedingungen würden mit dem Betriebsrat verhandelt.

Edelstahlspülen „Made in Bad Säckingen“ seit 1955

Das Unternehmen produziert seit 1955 Edelstahlspülen in Säckingen. Die frühere Franke GmbH firmiert heute als Franke Home Solutions. Sie produziert am hiesigen Standort aktuell nur noch Edelstahlspülen.

Nach deren Wegfall wird es in Bad Säckingen überhaupt keine Produktion mehr geben, Bad Säckingen bleibt Verwaltungs- und Vertriebssitz der Division Home Solutions für Deutschland und Österreich. Insgesamt beschäftigt die Home Solutions hier aktuell rund 250 Mitarbeiter.

Zweite Franke Niederlassung in Bad Säckingen ist nicht betroffen

Nicht betroffen von den Umstrukturierungen in der Division Home Solutions, ist die Franke Niederlassung der Divison Foodservice in Bad Säckingen. Die Foodservice liegt in direkt Nachbarschaft auf der anderen Seite der Jurastraße. Hier handelt es sich um ein europäisches Logistikzentrum mit Verwaltung, Lager, aber ebenfalls ohne Produktion.

Der Unterschied der beiden Divisionen: Während die Home Solutions Küchen-Lösungen für Einzelhandel und Privatgebrauch herstellt (Spülen, Abfalleimersysteme, Abzugshauben, Arbeitsplatten, Armaturen) ist die Foodservice auf Großküchen spezialisiert. Die Zahl der Mitarbeiter beider Divisionen am Standort beziffert der Konzern auf 500.

Bereits vor fünf Jahren wurde ein Großprojekt eingestampft

Vor fünf Jahren hatte die Franke GmbH noch große Erweiterungspläne am Standort Bad Säckingen. Im Jahr 2018 wurde zunächst mit einem feierlichen Spatenstich der Bau eines europäischen Logistikzentrum angekündigt. Aber die Arbeiten an dem 25-Millionen-Projekt haben nie richtig begonnen, das Projekt wurde Anfang 2019 eingestellt.

Jetzt erfolgt der Abzug der Produktion ins italienische Pesciera del Garda. Die Produktion der Edelstahlspülen wird nach Konzernangaben dort künftig konzentriert. Deshalb wird neben Bad Säckingen auch die Spülen-Produktion im polnischen Warschau eingestellt. Dort gehen 20 Arbeitsplätze verloren. Am neuen Standort am Gardasee sollen in den nächsten Jahren 80 Millionen Euro investiert werden.