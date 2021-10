Schwörstadt – Als Ein-Mann-Betrieb 2002 mit einem Anhänger und Rasenmäher gestartet, hat sich Simon Schmidt mit seinem gleichnamigen Garten- und Anlagenbau-Unternehmen in Schwörstadt inzwischen zu einem der größten Betriebe in der Region entwickelt. Um seinen Fuhrpark mit 15 Fahrzeugen, die Verwaltung und die Mitarbeiterräume an einem Ort unterzubringen, hat der Unternehmer und Fachmann für private Gärten sowie Anlagen für Unternernehmen und Industriebetriebe, eine neue Werkhalle „Im Steinfacht“ in Schwörstadt aufgestellt, die nach zweijähriger Bauzeit am morgigen Samstag offiziell in Betrieb genommen wird.

Die Zeiten sind vorbei, in der Simon Schmidt seinen Fuhrpark, aber auch andere Geräte an verschiedenen Orten unterbringen musste. Jetzt findet alles seinen Platz auf dem rund 2500 Quadratmeter großen Areal. Fahrzeuge, Bagger oder Traktoren stehen jetzt sicher und trocken in der großen Halle. Und um alle Fahrzeuge in Schuss und immer einsatzbereit zu halten, hat Schmidt auch eine Werkstatt mit Waschanlage eingerichtet. „Ich werde künftig jemanden da haben, der sich ausschließlich um die Pflege und Wartung des Fuhrparks kümmert“, erklärt Simon Schmidt. Neben den Fahrzeugen bleibt noch genügend Platz für die empfindlichen Pflanzen für die Kunden, die in der Halle überwintern können. Eine weitere kleinere Halle ist ausschließlich für die Fahrzeuge gedacht, die im Winterdienst eingesetzt werden. Nach ihrem Einsatz können die Fahrzeuge direkt gereinigt oder mit Streusalz aus einem Silo befüllt werden.

Im oberen Geschoss über der Halle sind die Verwaltungsräume untergebracht. Neben seiner Ehefrau kümmern sich zwei weitere Mitarbeiter um die administrative Arbeit im Hintergrund wie Auftragsvergabe und Abrechnungen. Ebenfalls im oberen Stockwerk befinden sich auch die Umkleideräume für die Mitarbeiter. „Jeder Mitarbeiter hat seinen Spind und kann sich nach Feierabend auch hier vor Ort duschen“, hat Schmidt bei der Planung mitgedacht. Es gibt weitere Aufenthaltsräume für die Pausen und einen Besprechungsraum.

„Wir haben das Gebäude von Anfang an für die Zukunft geplant“, erklärt Simon Schmidt. Das heißt, ohne große Umbauarbeiten kann zum Beispiel eine Decke eingezogen werden und der neue Bereich zum Beispiel an ein weiteres Unternehmen verpachtet werden.

Bisher waren die Firmenräume von Garten- und Anlagenbau Schmidt in einem Anbau am Wohnhaus der Familie untergebracht. „Wir planten einen weiteren Anbau und wussten aber, dass uns dieser nicht reichen wird“, erklärt der gelernte Forstwirt. Darum machte er sich gemeinsam mit seiner Frau Sabrina auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück. „Wir wollten in Schwörstadt bleiben“, sagt er. Denn Schwörstadt sei für ihn der ideale Ausgangspunkt, um zu seinen Kunden zu fahren. Dann fand er das Grundstück Im Steinfacht, auf dessen Gelände bereits eine Reihe von Einkaufsmärkten untergebracht sind. „Es hat weitere Bewerber gegeben und deshalb haben wir uns über den Zuschlag gefreut“, so Simon Schmidt. 2018 haben die Planungen begonnen. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen und das Gebäude ist bezugsbereit.

Den Einzug feiern wird Garten- und Anlagenbau Schmidt erst im kommenden Jahr 2022. „Ich werde das Richtfest mit den Handwerkern nachholen und die Bevölkerung zu einem Wochenende mit einem „Tag der offenen Tür“ und einer kleinen Gewerbeschau, mit den Partnerbetrieben, einladen“, sagt Simon Schmidt.