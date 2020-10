von Susanne Eschbach

Timo Mertel aus Öflingen hat seine Ausbildung zum Metzger bei der Metzgerei Pfaff in Bad Säckingen mit der Note 1,2 abgeschlossen. Bereits als Junge wollte der heute 22-Jährige immer schon Metzger werden und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten, der ebenfalls Metzger ist.

„Ich bin überzeugt davon, dass ich die richtige Berufswahl getroffen habe“, ist er auch jetzt noch nach seiner Ausbildung überzeugt. „Wir sind froh, dass wir ihn haben“, freut sich auch Metzgermeister und Lehrherr Ulrich Pfaff, über den guten Abschluss seines Lehrlings. „Wir hatten nie Probleme mit ihm“. Denn schon Beginn war der junge Mann überall einsetzbar. „Außer Schlachten habe ich alles gemacht“, bestätigt der 22-Jährige.

So war er bereits in der Wurstproduktion tätig und bei der Zerlegung. Auch den Versand hat er bereits gemanagt und telefoniert, wenn nötig, auch mit den Lieferanten. Alles hat er in den Augen seines Lehrherrn souverän gemeistert. Ulrich Pfaff würde seinen neuen Gesellen auch gerne vorne im Verkauf sehen. „Ich bin mir sicher, das kann er auch“, sagt er. Doch noch zögert Timo Mertel. Inzwischen ist er als Geselle in der Metzgerei Pfaff angestellt, obwohl er zunächst den Plan hatte, erst einmal fremde Metzgerluft zu schnuppern. „Doch, ich bleibe jetzt erst einmal da“, sagt er. Er möchte Berufserfahrung sammeln, bevor er sein nächstes Ziel in Angriff nimmt. „Ich werde auf jeden Fall noch den Meister machen.“