Mit so viel Interesse an dem Stand der Baustelle hätte der Geschäftsführer der Gesundheitscampus Bad Säckingen, Fabio Jenisch, nicht gerechnet. „Herr Guhl hatte mir schon gesagt, dass viele kommen werden, aber ich meinte, immer mal abwarten“, so Jenisch.

Am Samstag Nachmittag fanden sich viele Bürger auf den Bierbänken vor dem Eingang des 2017 geschlossenen Spitals, bei Getränken und Essen ein. Neben Bürgermeister Guhl war auch Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter vor Ort. Sie nannte die Schließung des Krankenhauses einen bitteren Verlust für die Stadt, was ihr auch in Gesprächen mit Bürgern oft widergespiegelt werde, so die SPD-Politikerin.

Auch die parlamentarische Staatssekretärin und MdB Rita Schwarzelühr-Sutter nimmt an dem Tag der offenen Baustelle am Gesundheitscampus Bad Säckingen teil.

Die Führung beginnt mit dem zukünftigen Pflegeheim

Fabio Jenisch, der eigentlich Teil der Säckinger Kämmerei ist, begann seine Führung durch das Gebäude im Obergeschoss, in dem in Zukunft das Pflegeheim untergebracht werden soll.

„Als ich hier her kam, war ein dunkles Loch“, erklärte Jenisch. Immer wieder zeigt der Geschäftsführer der Gesundheitscampus GmbH Bilder des alten Krankenhauses, wie es zur Eröffnung aussah.

Immer wieder geht es um Brandschutz

Rund 20 Millionen Euro teures Baumaterial befindet sich im Haus. Das Gebäude habe jedoch seine Herausforderungen.

Durch den Baustil, ging es lange bei dem Umbau um den Brandschutz. Das hat verschiedene Gründe, erläuterte Fabio Jenisch. „So wie das Gebäude gebaut wurde, würde man heute nicht mehr bauen“, meint er.

Ambitionierter Zeitplan

Zum Ende des Jahres soll der Campus eröffnen und die ersten Ärzte ihre Arbeit aufnehmen. Im ersten Quartal 2024 soll das Pflegeheim folgen. Das erschien einigen der Zuhörer jedoch etwas ambitioniert. Jenisch erklärte jedoch, dass sich viele kritische Punkte hinter den Wänden befunden hätten, diese Arbeiten seien nun weitgehend abgeschlossen.

Tag der offenen Baustelle am Gesundheitscampus Bad Säckingen.

„Jetzt folgen die Standard-Arbeiten“, sagte er. Man liege im Zeit- und Kostenplan.

Kein Krankenhaus mehr

Ein paar mal musste Jenisch dann aber doch nochmal erklären, wie der Campus genau funktioniert: „Hier werden keine Sanitäter sein und kein Rettungshubschrauber landen – es ist kein Krankenhaus mehr.“

Fabio Jenisch (zweiter von links) bei der Führung durch das Gebäude.

Allerdings, fügte er hinzu, dass der Rettungshubschrauber natürlich dort landet, wo dieser gebraucht werde. Die Notfallpraxis sei die einzige kleine Notfallversorgung fortan.

Das Medizinische Versorgungszentrum Im MVZ, das bei der Gesundheitscampus GmbH die Räume mietet, werden verschiedene Ärzte von der Stadt angestellt um dem Ärztemangel entgegenzutreten. In Säckingen soll es neben der Allgemeinmedizin auch Diabetologen, Gynäkologen und Rheumatologen geben. Auch eine Notfallpraxis – eine Hausarztpraxis, die auch an Wochenenden geöffnet hat – wird es dort geben. Die Fachbereiche können in dem Campus sogar ambulante Operationen durchführen. Für schwere Notfälle ist das MVZ jedoch nicht gedacht.

Noch nicht alle Räume vergeben

Auch dass keine Dermatologie bisher in dem zukünftigen Ärztezentrum geplant ist, konnten nicht alle Besucher nachvollziehen. Doch die Gesundheitscampus GmbH sei da durchaus offen, es seien auch nicht alle Praxisräume vergeben, so der Geschäftsführer.

Die Räumlichkeiten für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) mit den zwei Operationssälen, das orthopädische Zentrum, die Apotheke, das Sanitätshaus und das Catering werden bei den Baumaßnahmen nun bevorzugt, damit zum Einzug bereitstehen.

Zum Schluss hob Jenisch hervor, dass es wichtig sei, die Geschehnisse rund um den Umbau aufzuarbeiten, aber es sei im Moment wichtiger, sich nach vorne zu fokussieren.

Der Gang zu den Praxen.

Das Projekt braucht Mut

Rita Schwarzelühr-Sutter freute es, dass man sehe, wie systematisch und koordiniert nun gearbeitet werde. „Ich finde es wichtig, dass jetzt Leute mit Herzblut für das Projekt übernommen haben, die sich der Bedeutung bewusst sind“, sagte die SPD-Politikerin und fügte hinzu: „Die Schließung tut weh, aber es bringt auch neue Ideen und dafür braucht es Mut.“ Die noch leerstehenden Praxen hält sie nicht für ein Problem.

Tag der offenen Baustelle am Gesundheitscampus Bad Säckingen.

Bürgermeister Alexander Guhl findet die Größe und das Potential des Gebäudes beeindruckend, wie er sagte. Er begrüße es, dass das Gebäude erhalten werden kann. „Das ergibt neue städtebauliche Möglichkeiten“, so der Bürgermeister.

Doch auch die Besucher konnten der Baustelle einen Erkenntnisgewinn abgewinnen. Doris Jehle freute sich über die Führung durch das Gebäude. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es eine Führung gibt“, sagte sie. Dadurch habe sie viel mehr Informationen über die Nutzung des Gebäudes bekommen, als sie ursprünglich dachte.

Tag der offenen Baustelle am Gesundheitscampus Bad Säckingen.

Eva Kuner empfindet den Zeitplan als zu ambitioniert und ist gespannt, ob das so klappt. Ihre drei Kinder sind in dem Spital auf die Welt gekommen, daher sei das Gebäude für sie auch mit Wehmut verbunden. „Waldshut hat uns im Stich gelassen“, sagt sie. Sie könne jedoch sich einen Platz im Pflegeheim dort durchaus vorstellen.