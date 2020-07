Erst 2019 wurde zwei Baustellen an der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule und der Werner-Kirchhofer-Realschule abgeschlossen, nun brachte der Gemeinderat die nächste Erweiterung auf den Weg. Bis zum benötigten Erweiterungsbau können aber noch Jahre vergehen.

Es brennt nur sprichwörtlich an den beiden Bad Säckinger Schulen – vielmehr tropft das Wasser in die als Unterrichtsräume genutzten Container, so der Stadtrat und ehemalige Rektor der Gemeinschaftsschule Michael Maier (CDU). Ursprünglich als Zwischenlösung aufgestellt um den unerwartete Schülerzuwachs aufzufangen, müssen die Schüler nun bereits seit vier Jahren zum Teil in den Containern unterrichtet werden. Insgesamt liege der sogenannte Raumfehlbedarf bei 1000 Quadratmetern, so die Bauamtsleiterin Margit Ulrich. Etwa 80 Prozent davon entfallen auf den Bedarf der Gemeinschaftsschule, 20 Prozent mehr Platz braucht die Realschule. Man werde den Bedarf aber noch genau auswerten, so Ulrich.

Bad Säckingen Container-Unterricht soll ein Ende haben: Schulzentrum braucht Erweiterungsbau Das könnte Sie auch interessieren

Für einen Neubau rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von 2,2 bis 2,5 Millionen Euro. Im Haushalt sind für dieses Jahr 500.000 Euro eingeplant, im nächsten Jahr zwei Millionen Euro. Angesichts der knappen städtischen Finanzlage werde der Bau aber nicht ohne Fördermittel möglich sein, so die Stadtverwaltung. Die Frist für den Antrag auf Förderung endet in diesem Jahr am 1. Oktober – bis dahin muss ein Vorentwurf eingereicht werden.

Der Hintergrund Die Platzprobleme Die Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule und die Werner-Kirchhofer-Realschule haben seit Jahren mit Platzproblemen zu kämpfen. Bereits im Sommer 2016 wurden erstmals Container aufgestellt, als schnelle und kurzfristige Lösung für die unerwartet hohen Schülerzahlen. Der Pavillon Mit dem Bau der neuen Sporthalle wurde im schon Herbst 2016 begonnen, im Januar 2018 fand der Spatenstich für einen zweistöckigen Ganztagespavillon statt. Während der Bauzeit musste der Sportunterricht teilweise in Klassenzimmern stattfinden, das Schulessen musste im engen Vierschicht-Betrieb eingenommen werden. Teils waren lange Fußwege nötig, um zu den Unterrichtsräumen zu gelangen. Für den neuen Pavillon investierte die Stadt 900.000 Euro, 282.000 Euro davon kamen aus Fördermittel. Die Sporthalle kostet 3,55 Millionen Euro, davon konnten 577.000 bezuschusst werden. Die Sporthalle wurde im Mai 2019 eingeweiht, der Pavillon wurde bereits Anfang April 2019 fertigstellt. Seitdem ist hier die Mensa untergebracht, nachmittags kann der Raum für weitere Schulangebote genutzt werden. Die Container Auch wenn sich die Raumnot auf diese Weise etwas entspannt hat, konnte nicht auf die Container verzichtet werden – mittlerweile werden rund 1000 Quadratmetern zusätzliche Fläche benötigt. Das Platzproblem wird momentan mit sechs Containern gelöst, den die beiden Schulen sind weiterhin beliebt: fast 1000 Schüler sind aktuell angemeldet.

Der dringende Bedarf der beiden Schulen war auch den Gemeinderäten sehr bewusst. Man habe bereits viel in die beiden Schulen investiert, sagte Stadtrat Michael Koubik (Grüne) – wichtige Ausgaben, welche die engagierten Lehrer und das gute Konzept unterstützen würden. „Es ist wichtig, dass wir zügig bauen. 2021/22 ist zu spät“, so Koubik weiter. „Es ist entscheidend voranzukommen“, so auch Stadtrat Michael Maier (CDU), ehemaliger Rektor der Gemeinschaftsschule.

Bad Säckingen Elterntaxis sorgen für Verkehrschaos. Eine Lösung gibt es aber nicht Das könnte Sie auch interessieren

„Die Container sind in der billigsten Ausführung und stehen teilweise schon vier statt drei Jahre. Wir müssen Druck auf das Regierungspräsidium machen und uns nicht vertrösten lassen.“ Man müsse alle Grundlagen für die Baureife schaffen, um den Bau dann schnell umsetzen zu können, „sonst schmiert uns die Schule ab und die Eltern schicken ihre Kinder woanders hin“, so Maier.

Ein vorzeitiger Baubeginn sei tatsächlich möglich, ohne die Zuteilung der Fördermittel zu gefährden, so Stadtkämmerin Bettina Huber. Die Frage sei aber, ob die Stadt sich das leisten könne. Die Entscheidung darüber liegt letztendlich beim Gemeinderat, so Huber.