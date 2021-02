von Michael Gottstein

Während die Fasnacht in diesem Jahr weitgehend ausfällt, erwies sich das St.-Fridolins-Münster am Sonntag als Zufluchtsort für das durchaus mit einigen ernsten theologischen Gedanken unterlegte närrische Treiben: „Die Freude am Leben und der Humor, der uns ist beschieden/ den darf uns die preußische Mutti nicht verbieten“, reimte Dekan Peter Berg.

Wegen der Pandemie-Auflagen durften nur wenige angemeldete Personen die Narrenmesse besuchen.

Im Gegensatz zu früheren Jahren waren die Reihen des Münsters wegen der strengen Pandemieauflagen und der Anmeldepflicht nur spärlich gefüllt, doch viele der Besucher hatten nicht auf fasnächtliche Accessoires verzichtet. Aber Abstand musste sein, und in dieser Hinsicht konnte der Geistliche seinen moralischen Imperativ epidemiologisch untermauern: „Haltet Abstand, nicht nur von der eigenen Frau, sondern auch von der Nachbarin“, befahl er.

Das Siechenmännle beim Einzug in das Münster

Wer keinen Platz bekommen hatte, konnte die Narrenmesse zu Hause am Bildschirm live verfolgen. „Am Computer ist ein Schlitz, da kann man eine Karte einführen und Beträge ab 100 Euro spenden“, forderte der Prediger die Internetgemeinde auf. In der Spitze sahen ihm 280 Personen zu, doch die Tonqualität der Aufzeichnung ließ sehr zu wünschen übrig, so dass sich einige Zuschauer bald wieder verabschiedeten. Ganz klassisch-analog und viel klarer und vernehmbarer war die Musik, für die Bezirkskantor Markus Mackowiak und seine „Band“ von der Empore aus sorgten. In die geistlichen Lieder mischten sie fröhlich den Narrenmarsch, das „Behüt Dich Gott“ und das Badnerlied.

Mitschwingen statt Mitsingen: Für die Besucher waren raschelnde bunte Bänder ausgelegt.

Seine Narrenpredigt begann der Geistliche mit einer Prise Selbstironie: „Dieses Jahr bewirkt das Virus Frust, und auch sonst, ich sags vermessen/ das Virus verleitet mich ständig zum Essen.“ Dabei sei er letztes Jahr noch „sportlich und schlank“ gewesen. Unterstützung bekam er von dem Bad Säckinger Narren-Uradel, dem Maisenhardt Joggele, dem Römer und dem Siechenmännle, die, Corona sei Dank, auch außerhalb der Fasnacht Maske tragen dürften, was von nicht zu unterschätzendem Vorteil sei, denn: „Die sehen ohne Masken noch schlimmer aus.“

Der Zufall wollte es, dass das Evangelium des Tages von der Heilung eines Aussätzigen handelte. Die Lepra stehe für ein Virus, das „bis heute nicht will verrecken/ es mutiert und tut sich hinter vielen Namen verstecken“, meinte Peter Berg und mahnte zur Selbstkritik: „Jetzt seid ehrlich und sagt nun/ sind wir gegen dieses Virus denn immun/ ich kenn die Krankheitsbilder, da tut es unter dem Namen Mobbing walten/ Familien und Gesellschaft spalten/ auch unter anderen Namen tut dieser Erreger mutieren/ Hass, Neid, Habgier, um nur einige zu zitieren.“

Corona zum Trotz, feierte Dekan Peter Berg die traditionelle Narrenmesse.

Jesus habe die Ausgestoßenen seine Liebe spüren lassen und sei damit auch in der aktuellen Lage ein Vorbild: „Wenn wir das auch untereinander hinkriegen/ dann lässt sich damit nicht nur manche Krankheit besiegen.“ Schließlich schlüpfte Peter Berg in die Rolle des Paukenmanns und widmete sich dem Vatikan: „So eine Pauke ist laut und funktioniert ohne Strom/ und nächste Woche wird sie transportiert nach Rom/ damit soll der Franziskus mal einen Rhythmus vorgeben, damit die Kirche erwacht zu neuem Leben.“ Allerdings solle er den Reformeifer nicht übertreiben: „Ein Gedanke, der bringt mich zum Schwitzen/ wenn ich mir vorstell, auf dem Heiligen Stuhl könnt bald eine Franziska sitzen“.

