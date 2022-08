von SK

Einbruch auf der Kreismülldeponie Lachengraben

In der Nacht zum Samstag, 30. Juli, ist auf der Kreismülldeponie Lachengraben bei Wehr eingebrochen worden. Über ein Fenster verschafften sich der oder die Täter Zugang zu dem dortigen Bürogebäude. Ein Tresor wurde brachial aufgebrochen. Das darin verwahrte Bargeld wurden gestohlen. Der Sach- und Diebstahlsschaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762/8078-0) hat die Ermittlungen übernommen.

Wehr: Fahrradfahrern prallt gegen geparktes Auto

Am Samstagmorgen, 30. Juli, ist in Wehr eine Fahrradfahrerin gegen ein geparktes Auto geprallt. Kurz nach 7 Uhr war die 26-jährige gegen den am rechten Fahrbahn stehenden Skoda gestoßen. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Einen Radhelm trug sie nicht. Wie die Radlerin einräumte, war sie durch die Benutzung ihres Handys während der Fahrt abgelenkt. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht, am Fahrrad von ca. 200 Euro.

Todtmoos: Jugendlicher verunglückt mit 125er Motorrad

Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstag, 30. Juli, kurz vor 18 Uhr, auf der L 148 bei Todtmoos mit seinem 125er Motorrad verunglückt. Ausgangs einer Kurve war er nach rechts von der Straße abgekommen und gegen die angrenzende Böschung bzw. Felswand geprallt. Der Junge verletzte sich und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Er blieb bis zum nächsten Tag zur Beobachtung dort. An seiner Maschine entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufsmarktes

Am Freitag, 29. Juli, zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, ist ein geparktes Auto bei einem Einkaufsmarkt in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen beschädigt worden. Der betroffene Dacia Sandero wies bei der Rückkehr der Fahrerin eine Eindellung an der Fahrertüre auf. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0.