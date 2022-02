von sk

Die erste Meldung eines aufgebrochenen Kellerabteils ging am Samstagmorgen, 26. Februar kurz vor 4 Uhr ein. Bis gegen 10 Uhr häuften sich die Meldungen von weiteren aufgebrochenen Kellerabteilen. Hinzu kam dann auch noch die Meldung von etlichen aufgebrochenen Personenwagen.Die Tatorte liegen hauptsächlich in der Umgebung von Stein. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und ist aktuell mit der Befragung der Geschädigten sowie der Tatbestandsaufnahme beschäftigt.Bereits in der Nacht vom 21. auf den 22. Februar wurde das Fricktal, genauer gesagt Rheinfelden/Kaiseraugst, von Autoknackern heimgesucht; Die Polizei rät dringend, niemals Wertsachen oder wichtige Gegenstände wie Kleidung oder Handtaschen im Fahrzeug zu belassen. Zum Personenwagenaufbruchkönnte sonst noch ein Einbruch hinzukommen. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen im aufgeführten Zeitraum in Stein gemacht haben werdengebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau (004162/835 81 81) zu melden.