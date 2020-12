von sk

Ein großer Tag für die Grundschule in Obersäckingen. Das hatten die sportbegeisterten Viertklässler noch nicht erlebt. Zu Besuch im Bad Säckinger Ortsteil war eine waschechte Olympia-Teilnehmerin, die Einblicke in ihr Sportlerleben gab.

Einmal mehr war Nicole Grether im Rahmen ihrer „S‘Cool Mission“-Aktion in der Grenzecke unterwegs, um den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Obersäckingen ihren Sport Badminton näherzubringen. Auch in der kleinen Sporthalle der Schule lauschten die Mädchen und Jungen bei der Begrüßung andächtig den Worten Nicole Grethers. Sie berichtete ihnen über ihre Olympia-Teilnahmen 2000 in Sydney und 2004 in Athen. Anschließend bestürmten die Kinder die immer noch fitte ehemalige Leistungssportlerin und heute noch erfolgreichste deutsche Badminton-Spielerin aller Zeiten mit vielen Fragen, die sie gerne beantwortete.

Nach der Begrüßung spielten die Kinder eineinhalb Stunden mit Begeisterung Badminton, teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit. Die Federbälle flitzten übers Netz.

Alle hatten großen Spaß an dieser Badminton-Lehrstunde mit Nicole Grether. „Ich freue mich sehr, es war toll mit den Kindern Badminton zu spielen. Einige waren dabei, die echt Talent hatten. Es wäre prima, wenn mein Besuch den einen oder anderen animiert, in Zukunft in einem Verein Badminton zu spielen. Den gibt es ja in Bad Säckingen“, war Nicole Grether von ihrem Besuch in der Grundschule Obersäckingen sehr angetan.