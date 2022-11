Bei der Bad Säckinger Kinderuni gehen die Lichter aus. Die jüngste Vorlesung in der vergangenen Woche, mit der eigentlich nur das Semester abgeschlossen werden sollte, wird die letzte gewesen sein. Dies teilt der Rektor Helmar Burkhart mit.

Warum nun das Aus?

Eigentlich war für 2023 bei der grenzüberschreitenden Kinderuni Hochrhein Bad Säckingen/Stein Großes geplant. Neben dem bisherigen Standort sollte im Frühjahr 2023 ein zweiter Campus in Grenzach-Wyhlen entstehen. Doch daraus wird nichts, wie aus einer Pressemitteilung des Gründungsrektors Professor Helmar Burkhart hervorgeht.

Kinderuni-Rektor Helmar Burkhart. | Bild: Susanne Eschbach

Er schreibt: „Leider muss ich aus gesundheitlichen Gründen vom Amt des Rektors zurücktreten. Wir waren im Organisationskomitee ein starkes Team, aber niemand kann aufgrund der zeitlichen Belastung mein Amt übernehmen“, so Helmar Burkhart. Somit wird der Standort Bad Säckingen/Stein nunmehr geschlossen.

Grenzach-Wyhlen wird weitergeführt

Weitergeführt wird dann die Kinderuni in Grenzach-Wyhlen. Möglich wird dies durch einen persönlichen Kontakt von Helmar Burkhart zum Professorenkollegen Manfred Mutter, der von der Idee Kinderuni begeistert ist und in Grenzach einen Campus gründen will.

Mit dem „Förderverein Kinder, Jugend und Kultur Grenzach-Wyhlen e.V.“ konnte er bereits einen idealen Trägerverein finden und ein hochmotiviertes Kernteam bilden, das auch Unterstützung durch Bürgermeister Benzing erfährt.

„Man wird unter dem bisherigen Namen Kinderuni Hochrhein und dem bekannten Schmetterlings-Logo auftreten“, freut sich Burkhart. Somit bleibt die Kinderuni Hochrhein, wenn auch andernorts, am Leben.

„Leider wird es somit in Bad Säckingen/Stein keine Kinderuni mehr geben“, so Burkhart. „Danken möchte ich im Namen des ganzen Teams allen Sponsoren und Unterstützern, sowie allen Helferinnen und Helfern. Es waren zehn erfolgreiche Jahre und wir blicken dankbar auf 40 oft spannende Veranstaltungen zurück“, so Burkhart abschließend. (sk)