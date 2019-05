von sk

Am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr stand ein Wahlplakat in der Basler Straße in Flammen. Da unklar war, ob eine darunter befindliche Hecke auch brennt, wurde die Feuerwehr verständigt. Die Hecke wurde zwar nicht in Mitleidenschaft gezogen, jedoch brannte das Wahlplakat komplett ab, und auch der Laternenmast, an dem dieses befestigt war, wurde leicht beschädigt.

Polizei stellt Tatverdächtigen

Nur eine halbe Stunde später sahen Zeugen, wie ein Tatverdächtiger in der Friedrichstraße von einem beschädigten Wahlplakat weglief. In der Nähe wurde dann ein 23-jähriger Mann auf einem Schulhof von einer Polizeistreife kontrolliert. Er war deutlich alkoholisiert und räumte die Sachbeschädigung „aus Prinzip“ ein. Weitere demolierte Wahlplakate lagen auf seinem Fluchtweg. Diese Taten stellte er jedoch in Abrede. Die beschädigten Plakate stammenten von unterschiedlichen Parteien.

Hinweise erbeten

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telefon 07761 934-0) ermittelt und sucht nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise geben kann, bitte melden.