Veranstaltung: Sonntag, 16. Februar 2020 Showbeginn: 18.30 Uhr Preise: 29 bis 38 Euro Der Vorverkauf läuft. Erhältlich sind die Eintrittskarten wie gewohnt direkt im Gloria-­Theater, online unter www.gloria-theater.de, über das Kartentelefon unter +49 7761 64 90 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Der Comedian und Magier Thomas Fröschle zeigt sein Erfolgsprogramm “Ende Legende“ in Bad Säckingen. Der SÜDKURIER verlost jetzt 2x2 Tickets für die Veranstaltung am Sonntag, 16. Februar, um 18.30 Uhr. Fröschle geht dem schönen Schein unerbittlich auf dem Grund. Weil der Schwabe, der gern mal Schildmütze trägt, dabei äußerst unterhaltsam ist, konnte er bereits den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg und den Hamburger Comedy-Pokal einheimsen. Der 1972 in Stuttgart geborene Bühnenprofi bietet eine Show der ganz besonderen Art: Liebhabern der Zauberkunst ist er unter dem Namen “Topas“ auch als begnadeter Illusionist bekannt. Und so können Sie an der Verlosung teilnehmen: Einfach das Stichwort „Fröschle„ mit Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Telefonnummer senden an: SÜDKURIER Redaktion, Hauensteinstraße 60, 79713 Bad Säckingen; oder per Fax an: 07761/56045190, per E-Mail an saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Einsendeschluss ist Freitag, 17. Januar, 12 Uhr. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.