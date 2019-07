von Vanessa dai

Schulleiter Bernd Rieckmann überreichte am Samstag 84 Absolventen des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen ihre Abiturzeugnisse. Vor der zeremoniellen Überreichung der Zeugnisse wurde ein reiches Abendprogramm geboten. „Abiversal – ein filmreifer Abgang“. Als Darsteller in ihrem eigenen Film beendeten die Abiturienten des Scheffelgymnasiums am Samstag ihre Rolle als Schüler mit der Übergabe der Abiturzeugnisse. Von den Abiturienten selbst zum Regisseur ernannt, betonte Schulleiter Bernd Rieckmann die Schulzeit sei nun zu Ende.

Der Abi-Chor leitete musikalisch mit Unterstützung der 11. Klasse, ein „welcome to the new age“ ein. | Bild: Vanessa Dai

Wie im Film zog sich die Spannung über den Abend bis zur zeremoniellen Vergabe der Abiturzeugnisse am Ende der Veranstaltung. Neben einer Tanzdarbietung à la Bollywood und Filmausschnitten der Studienreisen leitete der Abi-Chor mit Unterstützung der 11. Klasse ein „welcome to the new age“ ein und ein schauspielerischer Blick in die Zukunft eröffnete, dass man nicht vergessen dürfe, neben der harten Arbeit auch zwischendurch das zu tun, was einen glücklich macht.

„Nach zwölf Jahren erfolgreicher Schulkarriere, haben wir es geschafft. Der Film ist vollendet“, so Abiturient Robin Bernhardt. Zwischen einigen Rückblicken und dem nun erreichten Abitur wurden auch die künftigen Herausforderungen angesprochen. Schulleiter Rieckmann betonte: „Nun beginnt das Leben jenseits von Hof 1,2 oder 3“.

Rieckmann erinnerte an die großen Herausforderungen dieser Zeit. Er nennt den Klimawandel sowie politische Unsicherheiten. Für ihn ist aber klar, die Abiturienten werden „mit jeder neuen Herausforderung verantwortungsvoll umgehen. Mit eurem Engagement habt ihr bewiesen, dass ihr euch zu ernstzunehmenden Persönlichkeiten entwickelt habt. Und insofern ist mir um eure Zukunft nicht bange“.

In Anerkennung hervorragender Leistung bekamen einen Preis: Sina Benz im Fach Sport, Dionysis Shkurti im Fach Musik, Jules Stolz im Fach Biologie und Anna Böhmer für einen Durchschnitt von 1.0 in modernen Fremdsprachen. Daneben ging der Preis der Deutschen Mathematik Gesellschaft an Tim Eckert. Jeweils einen Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft bekamen David Kaiser und Jareem Khawaja. Wanda Metzger durfte sich neben der Franz-Schnabel-Gedächtnismedaille im Fach Geschichte auch über den Scheffelpreis für die beste Leistung im Fach Deutsch freuen. Jan Stemminger erhielt einen Preis im Fach Wirtschaft und Dionysis Shkurti den Gemeinschaftskundepreis. Schulsprecherin Johanna Bäumle wurde der Preis für Soziales Engagement von Seiten der Elternvertreter überreicht.