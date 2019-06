von Sara Göhring

Schüler geben den Ton an und das in beeindruckender Manier. Die „Offene Bühne“, das traditionelle Konzert am Scheffel-Gymnasium mit den verschiedenen Musikgruppen, hat auch dieses Jahr wieder im Lichthof der Schule stattgefunden. Die Schüler aller Altersklassen begeisterten das Publikum mit unterschiedlichen Besetzungen und abwechslungsreichem Programm unter der Leitung der verschiedenen Musiklehrer.

Die Musikprofilklasse führte die Pop-Songs „All Good Things“ von Nelly Furtado und „Paparazzi“ von Lady Gaga in eigenem Arrangement auf. | Bild: Sara Göhring

Seit Jahrzehnten gibt es das Konzert „Offene Bühne“ am Scheffel-Gymnasium, bei dem die musikalische Bandbreite in diesem Jahr sehr vielfältig war. Eingeleitet wurde das Konzert von Chormusik und einem „Drei-Fragezeichen-Rap“ der Unterstufe. Weiter ging es mit der Musikprofilklasse, die die Pop-Songs „All Good Things“ von Nelly Furtado und „Paparazzi“ von Lady Gaga in eigenem Arrangement aufführten. Ab der 8. Klasse wählen die Schüler am Scheffel-Gymnasium zwischen Spanisch, Naturwissenschaft und Technik sowie Musik ein vierstündiges Profilfach aus, wodurch in diesem Fall auch das Profilfach Musik der 8a zustande gekommen ist.

Ein Höhepunkt war die Verabschiedung der im Gospelchor mitwirkenden Abiturienten. | Bild: Sara Göhring

Eine Premiere hatte bei dem Konzert die Lehrerin Melanie Bächle, die erst seit diesem Schuljahr am Scheffel-Gymnasium unterrichtet. Das von ihr geleitete Orchester beeindruckte das Publikum, das den Lichthof vollständig ausfüllte, mit einem Stück aus der Sinfonia Concertante von Wolfgang Amadeus Mozart und „Viva la Vida“ von Larry Moore.

Besonders spannend am Orchester sei, dass alle Altersklassen von der sechsten bis zur zwölften Klasse harmonisch zusammenspielen, so Bächle.

„Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Schüler. Die gute Kameradschaft untereinander und die wöchentlichen Proben, die im Januar begonnen haben, zahlen sich auf jeden Fall aus“, erklärt Melanie Bächle stolz. Ein Höhepunkt des Abends war unverkennbar der von Volker Weidt geleitete Gospelchor, der so einige Mitglieder, darunter größtenteils Abiturienten, verabschiedete. Abgeschlossen wurde das Konzert mit der Scheffel Big Band, die von Jörg Sczepanski geleitet wird.

Bei dem Konzert „Offene Bühne“ des Scheffel-Gymnasiums zeigten verschiedene Musikgruppen aus allen Altersklassen mit einer großen musikalischen Bandbreite ihr Können. | Bild: Sara Göhring

Das Ziel des Konzertes sei unter anderem, junge Menschen auch nach Abschluss der Schule weiterhin dafür zu motivieren, an ihrem Instrument zu bleiben, beschreibt Jörg Sczepanski. Wie der Titel schon besagt sei der Zweck der Offenen Bühne, dass jede Musikarbeitsgemeinschaft und Klasse die Chance bekommt, das in den Proben Erarbeitete vorzuführen, so Sczepanski. Auch das Spektrum der Schule werde damit abgebildet. Indem alle zusammenkommen, können die Schüler sich und ihre musikalischen Leistungen gegenseitig erleben.