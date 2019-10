Bad Säckingen (ska) Im Schöpfebachtal gibt es Grund zum Feiern. In nur etwas mehr als einem halbend Jahr Bauzeit, ist der Neubau der Physiotherapie/ Ergotherapieschule fertiggestellt worden. „Wir haben ausschließlich mit regionalen Handwerksfirmen gearbeitet“, betont es der Schulgeschäftsführer Günther Nufer. „Das ging Hand in Hand und hat wunderbar geklappt.“ Erst im Februar war Spatenstich und am heutigen Freitag, 18. Oktober, findet im Rahmen einer Feier, die offizielle Einweihung statt.

Bereits seit Beginn des Monats wird im Neubau unterrichtet. Und dieser findet mit modernsten Mitteln statt. Mithilfe der digitalen Vernetzung wird der Lehrbetrieb am Standort Bad Säckingen mit der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld koordiniert und realisiert. Die Professoren unterrichten künftig nicht mehr nur vor Ort, sondern auch virtuell per Computer. Eine Technik, die Günther Nufer begeistert: „Der Professor sieht das Auditorium“, erklärt Nufer. Die Studenten sehen den Professor ebenfalls und können auch ihre Fragen an ihn stellen. Damit dies möglich ist, ist im Zuge der Bauarbeiten ein Glasfaseranschluss von den Stadtwerken Bad Säckingen verlegt worden. Allein diese Maßnahme hat 16 000 Euro gekostet und wurde von der Stadt Bad Säckingen mit 8000 Euro bezuschusst. „Das bedeutet ein hochkarätiges Bildungsangebot vor Ort“, betont es der Geschäftsführer. „Die Eltern müssen nicht mehr viel Geld für Wohnungen und Fahrten investieren, um ihren Kindern ein Studium zu ermöglichen“, erklärt Günther Nufer weiter. Ein Grund, weshalb viele Schüler und Studenten aus der näheren Umgebung stammen.

„Ein moderner Unterricht könne ohne diesen Neubau nicht mehr angeboten werden“, erklärt Nufer weiter. Bei dem Neubau handelt es sich um ein Holzhaus der Firma Isartaler Holzhaus, die bereits das Sapia-Hotel „Rheinsberg“ errichtet hat. „Unsere Ausrichtung war von Anfang an ein wohngesundes Klima“, so Nufer zur Bauweise des Gebäudes. Der Energieeffizienz KfW-Standard 55 ist ebenfalls gegeben und beheizt wird das Gebäude über einen Fernwärmeanschluss.

Mit einem Grundriss von 19 mal 25 Meter fügt sich der Neubau dem bestehenden Gebäude an. Auf eine direkte Verbindung ist aus brandschutztechnischen Gründen verzichtet worden. Das Gebäude hat eine Gesamtfläche von insgesamt 900 Quadratmetern. „Gemeinsam mit den Schülern arbeiten wir momentan an der Gestaltung des Innenhofes“, so Nufer weiter.

Aktuell arbeiten rund 100 Studenten an ihrem Bachelor im Gebiet der Physiotherapie. Weitere 32 Schüler besuchen die neu eingerichtete Ergotherapieschule, die nach ihrer Eröffnung 2017 zunächst in angemieteten Räumen im benachbarten Innovationszentrum untergebracht war. Hinzu kommen rund 70 Schüler der Mobile Medic und des DRK in der Schule für Notfallsanitäter.

Weiter kommen pro Jahr rund 1200 Ärzte und Therapeuten zur medizinischen Aus- und Weiterbildung nach Bad Säckingen ins Schöpfebachtal. Und neu soll jetzt auch eine Schule Podologie eingerichtet werden. Rund 20 Prozent der Schüler und Studenten kommen aus der Schweiz.

Inzwischen sind die beiden ersten Klassen in die maßgeschneiderten Räume im Neubau eingezogen. „Auch die Akademie für medizinische Fort- und Weiterbildung und Therapieräume finden in dem Neubau optimale Bedingungen“, erklärt Nufer. Insgesamt 1,9 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, dessen Gesamtkonzept Günther Nufer selbst erstellt hat.

„Für die Öffentlichkeit werden wir Anfang November auch einen Tag der offenen Tür organisieren, wo man sich alles ansehen kann“, verspricht Nufer. Und mit dem Neubau der Schule geht es noch weiter. „Im Frühjahr 2020 beginnen wir mit dem Neubau eines Wohnheims mit 18 Appartements für unsere Studenten“, erklärt der schulische Geschäftsführer Günther Nufer..