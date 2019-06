von Peter Umstetter

Der Plymouth Road Runner, ursprünglich ein PKW-Model aus den USA, das zu den Muscle-Cars gezählt wird basiert auf Serienmodelle, jedoch mit wesentlich stärkerer Motorisierung. Zu ihrer Zeit in den 70er Jahren wurden sie in den USA auch als „Super-Cars“ bezeichnet und sprachen vor allem eine jugendliche Zielgruppe an.

Gegen diesen Baum ist ein Plymouth Road Runner geprallt nachdem er von der Fahrbahn abkam und einen Begrenzungspfosten vom Fundament riss. In der Folge wurde ein weiterer Baum entwurzelt. | Bild: Peter Umstetter

Unangepasste Geschwindigkeit vermutlich als Unfallursache

Der Fahrer eines Plymouth Road Runner mit Schweizer Kennzeichen war am Freitagabend auf der Kreisstraße 6587 von Egg in Richtung Willaringen unterwegs. Nach einer Rechtskurve, in Höhe der Abzweigung nach Schweikhof, schoss das Auto über die Gegenfahrbahn auf den danebenliegenden Wiesenstreifen. Vermutlich unangepasste Geschwindigkeit dürfte nach ersten Erkenntnissen der Polizei einer der Gründe des folgenschweren Unfalls mit dem Sportwagen sein. Nachdem der Fahrer einen Begrenzungspfosten aus seinem Fundament riss steuerte der Wagen links von der Fahrbahn gegen einen zirka 40 Zentimeter starken Baum zu, mit dem er mit der Fahrerseite kollidierte. In der Folge rutschte der total demolierte Road Runner noch mehrere Meter weiter über die Wiese und brachte eine Linde zu Fall, indem diese entwurzelt wurde. Völlig zerbeult blieb das Wrack auf einem Wiesenstück neben der Straße liegen.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren Rickenbach und Herrischried wurde durch einen schweren Verkehrsunfall am Freitagabend zwischen Egg und Willaringen ausgelöst. | Bild: Peter Umstetter

Großaufgebot der Feuerwehr

Auch die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot alarmiert worden. „Ursprünglich wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person gemeldet“, berichtet Tobias Förster, Stellvertretender Kreisbrandmeister, der aus Bad Säckingen auch zu dem Unfall alarmiert wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr hat sich herausgestellt, dass der Fahrer nicht mehr eingeklemmt war, jedoch verletzt, aber noch gehfähig. Der Fahrer wurde zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

„Die Feuerwehr hat sich darauf beschränkt, das Fahrzeug zu sichern und die Batterie abzuklemmen“, sagt Förster. Wegen auslaufendem Treibstoff, wurde ein Brandschutz mit Feuerlöschern vorbereitet.

Video: Peter Umstetter

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn komplett gesperrt. Die Schadenshöhe ist nach Mitteilung der Polizei aktuell noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Rickenbach, ein Fahrzeug der Feuerwehr Herrischried, die First Responder vom DRK Ortsverein Rickenbach und die Polizei.