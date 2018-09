Von einem Unbekannten „aufs Unflätigste und weit unter der Gürtellinie“ beleidigt, wurden am Dienstagabend in der Bad Säckinger Innenstadt mehrere Feuerwehrleute, die dort nach einem Brandalarm in einem Kaufhaus im Einsatz waren. Das bestätigte Stadtkommandant Tobias Förster auf Nachfrage.

Unbekannter beschimpft Einsatzkräfte

Gegen 19.20 Uhr hatte dort laut Polizei der Alarm ausgelöst und die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Wie sich herausstellte, war es ein Fehlalarm. Während des Einsatzes ging ein Mann auf die Feuerwehrleute zu, die sich draußen befanden und zeigte diesen mehrfach und gezielt den ausgestreckten Mittelfinger. Ein Grund für sein Verhalten war nicht ersichtlich. Der unbekannte Täter entfernte sich nach einem kurzen Wortwechsel in Richtung Bahnhof.

"Traurige Premiere", aber Probleme gibt es immer wieder

Laut Tobias Förster handelt es sich um einen bislang einmaligen Fall für die Feuerwehr: „Es ist sozusagen eine traurige Premiere. Ich bin froh, dass die Polizei die Sache entsprechend ernst nimmt.“

Trotz allem bekomme es auch die Bad Säckinger Feuerwehr am Einsatzort immer wieder mit Problemen zu tun: "Uns macht häufig die Distanzlosigkeit von Schaulustigen zu schaffen", so Förster. Dazu gehöre einerseits das völlige Unverständnis für den Ernst einer Einsatzlage, bei der unter Umständen Menschenleben in Gefahr sind.

Andererseits habe aber auch das Phänomen der Aufzeichnung mit dem Handy drastisch zugenommen. "Rücksichtslos" treten Schaulustige laut Förster immer wieder auf – und teils böten sich den Einsatzkräften "fragwürdige Szenen": "Wenn eine Mutter mit kleinen Kindern meint, sie müsse einen schweren Einsatz fotografieren, bin ich mir nicht sicher, ob das für die Kinder von Vorteil ist", kommentiert Stadtkommandant Förster.

Polizei sucht nach Zeugen

Im gegebenen Fall werden nun Zeugenhinweise zu dem Vorfall und dem Mann gesucht. Da reger Publikumsverkehr herrschte, wurden viele Passanten Zeugen der Beleidigungen, ist sich die Polizei sicher. Der Mann ist laut Polizei etwa 45 bis 50 Jahre alt, schlank, trug ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans und hatte einen schwarz-weißen Rucksack dabei. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/93 40) ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

