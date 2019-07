von sk

Die Karateweltmeisterin Christine Heinrich, 4. Dan, war auf Einladung der Karateschule Bad Säckingen zum ersten Mal für einen Kata-Lehrgang in der Flößerhalle in Wallbach zu Gast. 82 Karatekas aus der näheren und weiteren Umgebung, wie Wutöschingen, Küssaberg, Höchenschwand und Schwenningen, nahmen an den vier Trainingseinheiten teil und profitierten von dem Wissen der Weltmeisterin 2014, Deutschen Meisterin 2017/2018 und Assistenztrainerin im Deutschen Karateverband.

Die Teilnehmer des Lehrgangs, den die Karateschule Bad Säckingen in Wallbach ausgerichtet hat, zusammen mit Trainerin Christine Heinrich (Fünfte von links) und Ortsvorsteher Fred Thelen (Dritter von links). | Bild: Karateschule Bad Säckingen

Auch Ortsvorsteher Fred Thelen war in die Flößerhalle gekommen, um die Teilnehmer und ihre Trainerin zu begrüßen. Die Spitzensportlerin hatte als einen Trainingsschwerpunkt die Betonung der dynamischen Ausführung der Techniken mithilfe des Einsatzes von Schultern, Rumpf und insbesondere der Hüften ausgewählt.

Durch den gezielten und rechtzeitigen Einsatz der Hüftdrehung, aber auch der Streckung des hinteren Beins in der Grundstellung, sollten die Teilnehmer lernen, ihre Arm- und Beintechniken mit mehr Kraft und Ausdrucksstärke auszuführen.

Als Vorübungen sollten die Teilnehmer nach den Aufwärm- und Dehnübungen Paare bilden und sich jeweils gegenseitig bei der korrekten Ausführung der Bewegungsabläufe korrigieren. Auch die schnelle und effektive Wendung des Körpers mit dynamischem Umsetzen und Drehen der Füße und Beine war Lerninhalt.

Anschließend wurden mit der Unterstufe (Weiß- bis Blaugurtträger) und der Oberstufe (Braun- bis Schwarzgurtträger) jeweils zwei Katas eingeübt, eine Form des Scheinkampfs mit vorgeschriebenen Bewegungsfolgen.

Mit dieser Trainingsform sollen Koordination, Rhythmus, perfekte Ausführung der Grundtechniken, gezielte Blickführung sowie Atmung und nicht zuletzt das Gedächtnis geschult werden. Außerdem werden die in der Kata enthaltenen Abwehr- und Kontertechniken im sogenannten Bunkai am Gegner angewendet. Auch diese praktischen Partnerübungen waren Teil des Lehrgangs.

Da es dafür zahlreiche unterschiedliche Interpretationen gibt, gab Christine Heinrich durch ihre Varianten den Karatekas viele neue Denkanstöße und Ideen mit auf den Weg.