Seit genau drei Jahren besteht der Bürgerverein Daheim in Harpolingen. Mit 133 Terminen und Aktionen konnte Vorsitzende Christine Oechslein bei der Hauptversammlung und dem anschließend gut besuchten Dorfhock auf ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr zurückblicken. In diesem Zeitraum hat der Verein der Dorfgemeinschaft außerordentlich viel ermöglicht, was die Kommunalpolitik nicht leisten kann, würdigte Ortsvorsteher Torsten Weimer den großartigen Einsatz der Mitglieder des Bürgervereins für ein lebenswertes und zukunftsfähiges Harpolingen.

Der Bürgerverein Seit drei Jahren (7. März 2017) besteht der Bürgerverein „Daheim in Harpolingen„ Aktuell gehören ihm 84 Mitglieder an. Hauptziel des Vereins ist die Erhöhung der Lebensqualität im Dorf. Der Vorstand mit Fachvorständen: Christine Oechslein (Vorsitzende), Christina Büche (stellvertretende Vorsitzende), Stefan Geng (1. Kassierer), Christine Töpfer (2. Kassierer), Ulrike Schusser-Wang (1. Schriftführerin), Volker Hamm (2. Schriftführer). Fachvorstände: Christina Büche (Grünpflege), Margrit Vöstel (Senioren), Christoph Pampuch, (Fachvorstand Musik & Kultur), Christoph Schneider (schnelles Internet) und Neno Bertucco (Boulesport).

Wie sehr den Vereinsmitgliedern die weitere Entwicklung des Stadtteils am Herzen liegt, kommt darin zum Ausdruck, dass die stellvertretende Vorsitzende Christina Büche, die Schriftführerin Ulrike Schusser-Wang sowie die zweite Kassiererin Christine Töpfer für weitere zwei Jahre ihre Vorstandsämter ausüben. Um die Vorhaben umsetzen zu können, bemühte sich der Vorstand zur Freude des Kassenverwalters Stefan Geng erfolgreich um Spendengelder.

In einer sehenswerten Präsentation ließ der zweite Schriftführer Volker Hamm die vielfältigen Projekte und Aktivitäten im Jahr 2019 Revue passieren. Dazu zählen als Großprojekte die Versorgung von 52 Haushalten mit schnellem Internet, die Errichtung eines Boule- und eines Junior-Bike-Platzes sowie die Friedhofswegesanierung.

Sieben Grünpflegeaktionen

Zu der stolzen Erfolgsbilanz des Bürgervereins gehörten weiterhin sieben Grünpflegeaktionen zur Dorfverschönerung mit 175 Arbeitsstunden. Mitfahrerbänkle, Lagerfeuermusik, Schmücken des Osterbrunnens zusammen mit dem Kindergarten, Malen, Essen in Gesellschaft, Setzlingsbörse sind Beispiele für weitere Angebote, die die Bevölkerung rege in Anspruch genommen hat.

Auch im laufenden Vereinsjahr wagt sich der Bürgerverein an neue und umfangreiche Projekte. Dazu gehört „Alt werden in vertrauter Umgebung“. Hierbei handelt es sich um eine genossenschaftliche Seniorenwohnanlage. Eine Informationsveranstaltung findet Ende Mai statt. Bewusst ist sich die Vorsitzende Oechlein darüber, dass sich die Sanierung der Küche des Gemeindesaales über einen längere Zeit hinziehen wird.

Ein Sommerferienprogramm

Da es in den Sommerferien, insbesondere für berufstätige Eltern, schwierig ist, die Kinder sechs Wochen zu betreuen, organisieren der Bürgerverein „Daheim in Harpolingen“ und Birgit Gräfe aus Rippolingen vom 31. August bis 11. September 2020 von 7.30 Uhr bis 14 Uhr ein Sommerferienprogramm.

Die nächsten Termine des Bürgervereins Daheim in Harpolingen: Essen im Vereinszimmer (Mittwoch, 11. März), Dorfputzete mit Grünpflege (Samstag, 14. März ab 9 Uhr), Malgruppe (Montag, 16. März), Kranz für Osterbrunnen binden (1. April), Ostereier anmalen (2. April), Erste-Hilfe-Kurs (25. April) und Setzlingsbörse (15.Mai).