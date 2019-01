von SK

Die bekannte Wallbacherin, Agnes Thomann, wird am heutigen Donnerstag 85 Jahre alt. Immer noch ist die Jubilarin mit ungebrochener Tatkraft täglich im Müllmuseum zu finden, dem Ort, an dem sie, mit ihrem Mann Erich zusammen, 1991 den Grundstein dazu legte. Schon heute freut sie sich auf die demnächst eröffnende Sonderausstellung aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Cafés. „Es macht mir immer noch viel Spaß, im Müllmuseum zu sein“, sagte Agnes Thomann und meinte weiter, dass sie dort immer wieder viele nette Leute treffe. Keinen Hehl macht die Jubilarin daraus, dass das Müllmuseum aber auch viel Arbeit mit sich bringe. „Es ist halt mein Hobby, das viel Arbeit, aber auch viel Spaß macht“, sagte sie mit einem Lächeln im Gesicht. Gerade beim Weihnachtsmarkt vor wenigen Wochen sei sie stark gefordert worden.

Erinnerungen an früher

Agnes Thomann denkt aber auch gerne an die Zeit zurück, als sie in der Wallbacher Feuerwehr in der Frauenmannschaft aktiv war und 1974 das goldene Leistungsabzeichen errungen werden konnte. Gerne erinnert sie sich aber auch daran, als sie 1970 ihren ersten Urlaub machte und mit dem Wallbacher Musikverein, wo ihr Mann aktiv war, die Verschwisterungsfeier in Sanary-sur-Mer miterleben durfte. Agnes Thomann erblickte in Lörrach das Licht der Welt. In Mauchen wuchs sie auf, machte in Bad Säckingen das sogenannte Haushaltsjahr. Der Arbeit im St. Marienhaus schloss sich das damalige Gasthaus „Traube“ in Wallbach an, ehe sie 1954 ihren Mann Erich heiratete. Neben dem Haushalt galt es auch auf der Landwirtschaft mit zu helfen. So steuerte sie auch problemlos den großen Traktor. Fünf Kinder brachte sie zur Welt. 1995 wurde die Landwirtschaft dem Sohn übergeben, wodurch sie dann auch mehr Zeit hatte, ihre Schaffenskraft im Müllmuseum zu zeigen.

Gemüsegarten macht auch Freude

Dass Agnes Thomann ihren Haushalt noch ohne fremde Hilfe bewältigt, versteht sich fast von selbst. Gerne ist sie auch noch im Gemüsegarten tätig. Am Abend sitzt sie aber auch gerne vor dem Fernseher, genießt auch noch gerne einen Markgräfler Weißwein und freut sich, dass ihr Mann Erich mit ihr den Lebensabend genießen kann. Der Geburtstag wird gebührend gefeiert werden. Neben dem Mann und den Kindern mit ihren Partnern werden auch 14 Enkel und zehn Urenkel zu den Gratulanten gehören.