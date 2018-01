vor 3 Stunden Markus Baier Wehr Gesundheitsversorgung: Wehr buhlt um Zentralspital-Standort

Wehr liege zentral genug als Standort für die Kreismülldeponie, warum also nicht auch zentral genug als Standort für ein Zentralkrankenhaus? Aus Sicht der Wehrer Verwaltung gibt es eine Menge Gründe, die für Wehr als Standort für das geplante Klinikum sprechen. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am Dienstag entscheiden, ob die Stadt offiziell ins Auswahlverfahren einsteigt.