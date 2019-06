Was tun am Wochenende? Was unternehmen in den Ferien? Wer dazu ein paar Ideen braucht, schaut am besten mal dort rein, wo sich auch Touristen Anregungen holen – das Bad Säckinger Tourismusamt und die Ferienwelt Südschwarzwald haben ein Tripel gelandet: Die beiden Tourenführer für Wanderer und für Biker sowie den Erlebnisführer für die Region. Das Gute für den bevorstehenden Sommer: Auch wenn eigentlich Feriengäste die Zielgruppe sind, finden hier auch Einheimische jede Menge Freizeittipps für Solisten wie auch für Familien. Auch Geheimtipps sind darunter.

Bad Säckingen Fremdenverkehr im Aufwind: Bad Säckingen größte Tourismusgemeinde im Landkreis Das könnte Sie auch interessieren

Erlebnisführer: Wussten Sie, dass es in der Gegend eine Straußenfarm gibt, ein Dinomuseum, dass Rafting auf dem Rhein angeboten wird oder Kanufahrten, dass hier in der Gegend ein Paradies für Kletterer und auch für Gleitschirmflieger ist? Die Aktiven werden hier ebenso fündig, wie jene, die es lieber ruhig-betulich mögen.

„Viele unserer Angebote sind auch bei Einheimischen gar nicht so bekannt“, weiß Tourismuschef Thomas Ays. Der Erlebnisführer listet neben Bekanntem eben auch Überraschungen auf und deckt unter anderem die Bereiche Sport, Wasser, Kulinarisches, Kultur, Geschichte, Naturdenkmäler, Museen und mehr ab. „Gedacht ist der Erlebnisführer eigentlich für Feriengäste, aber natürlich ist er auch für unsere Bürgerinnen und Bürger interessant“, sagt Ays, „er enthält 100 Tipps aus der ganzen Region.“ Herausgegeben wurde er von der Ferienwelt Südschwarzwald. Zu dem Verband gehören neben Bad Säckingen, wo die Geschäftsstelle sitzt, die Gemeinden Wehr, Rickenbach, Herrischried, Görwihl, Murg, Laufenburg, Ibach, Dachsberg, Höchenschwand und Waldshut-Tiengen.





Wandern im Schwarzwald – das ist mittlerweile auch mit GPS, App und digitaler Wanderkarte möglich. | Bild: Rolf Haid

Bike-Touren: Der jüngste der Drillinge ist der Bike-Tourenführer. Er kam erst vor kurzen heraus und ist mit seinen Online-Verknüpfungen auf modernem Stand. Der Bad Säckinger Tourismuschef trägt damit dem Umstand Rechnung, dass der Schwarzwaldurlauber heute nicht nur mehr der klassische Senior ist. Trekking und Biking sprechen auch jüngere Urlauber an. Die acht Touren – von einfach-gemütlich bis richtig knackig – sind mit einem QR-Code versehen. Entworfen wurden die Touren in Zusammenarbeit mit dem Radsportverein Bad Säckingen, berichtet Ays. Die Navigation läuft in Verbindung mit App-Anbietern wie Komoot oder Outdooractive. Gerade bei Bikern seien solche Angebote sehr beliebt, sagt Ays.





Freizeit Mit dem Smartphone zu Berge: Das können digitale Wanderkarten Das könnte Sie auch interessieren

Wanderführer: Ein paar Monate älter ist der Wanderführer. Auch hier werden acht Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade angeboten. Zusammengestellt wurden die Touren in Zusammenarbeit mit dem Schwarzwaldverein – vom ausgedehnten Spaziergang um den Bergssee bis zur Wanderung mit bis zu 500 Höhenmetern.

Auch hier ist die kombinierte Nutzung von analoger Wanderkarte und digitaler App mit Tour Fox Map möglich. Bad Säckingen und die Ferienwelt gehen damit neue Wege.