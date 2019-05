von Michelle Güntert, Marion Rank, Werner Probst, Maria Schlageter, Michelle Güntert

Münsterpfarrei Bad Säckingen: Acht Mädchen und fünf Jungen feierten in der Münsterpfarrei St. Fridolin am Weißen Sonntag ihre Erstkommunion. Auf dem Weg zum Fridolinsmünster und zum Tisch des Herrn wurden sie von Dekan Peter Berg, der den Gottesdienst leitete, und Gemeindereferentin Ulrike Lebert, die die Kinder auf ihre Kommunion vorbereitet hatte, begleitet. Manuel Schmidt gestaltete die Feier im Münster musikalisch an der Orgel.

Heilig Kreuz Bad Säckingen: Acht Mädchen und elf Jungen feierten am Sonntag in der Pfarrgemeinde Heilig Kreuz ihre Erstkommunion. Kooperator Martin Metzler, der den Gottesdienst leitete, und Gemeindeassistentin Carmen Horvatic, die die Kinder auf die Kommunion vorbereitet hatte, begleiteten die Erstkommunikanten auf dem Weg zur Kirche und an den Tisch des Herrn. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Familienchörle.

Murg: Sechs Mädchen und elf Jungen empfingen in der St. Magnus-Kirche in Murg zum ersten Mal ihre heilige Kommunion. Pater Yesudas Kochupurackal zelebrierte die Eucharistiefeier, die von der Musikgruppe Leuchtfeuer umrahmt wurde. Pastoralreferentin Gabriele Trapp bereitete die Kinder auf ihren großen Tag vor.

Hochsal: Sechs Jungen und zwölf Mädchen empfingen in der St. Pelagius-Kirche in Hochsal ihre erste heilige Kommunion. Zum ersten Mal kamen dabei die weißen Kutten zum Einsatz. Feierlich zogen die Kinder mit dem Musikverein Hochsal in die Kirche ein. Pfarrer Klaus Fietz leitete die Eucharistiefeier, welche vom gemischten Chor Binzgen mitgestaltet wurde. Gemeindereferentin Sabine Gerteis bereitete die Kinder auf ihr Fest vor.

Wehr: 39 Jungen und Mädchen feierten das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion in der katholischen Kirche St. Martin in Wehr. Begleitet von Pfarrer Matthias Kirner feierten die Erstkommunikanten die Eucharistiefeier unter dem Leitspruch „Jesus segnet uns“. Musikalisch wurde der Gottesdienst am Weißen Sonntag von Gesangssolisten in der Kirche sowie vor und nach dem Gottesdienst von der Stadtmusik Wehr umrahmt.

Rickenbach: 23 Jungen und Mädchen gingen in einem Festgottesdienst in der Rickenbacher Kirche St. Gordian und Epimach am Weißen Sonntag erstmals zum Tisch des Herrn. Pfarrer Bernhard Stahlberger zelebrierte den Gottesdienst, der vom Musikverein Alpenblick Willaringen unter der Leitung von Hubert Ücker und einer Musikgruppe musikalisch gestaltet wurde. Gemeindereferentin Beate Tasse hielt die Festpredigt und Pfarrer Bernhard Stahlberger dankte ihr für ihren unermüdlichen Einsatz bei der Vorbereitung der Erstkommunikanten.

Görwihl: 24 Kinder gingen am Samstag in der St. Bartholomäuskirche in Görwihl erstmals zum Tisch des Herrn. In dem von Pfarrer Bernhard Stahlberger feierlich zelebrierten Gottesdienst, der von der Trachtenkapelle Strittmatt unter der Leitung von Haymo Brugger musikalisch mitgestaltet wurde, empfingen die Kinder die erste heilige Kommunion. Mit Blumengebinden wurde den zahlreichen Helfern gedankt, die die Kinder für den Weißen Sonntag vorbereiteten.

Todtmoos: Fünf Mädchen traten am Weißen Sonntag in Todtmoos erstmals vor den Tisch des Herrn. Die Kommunionkinder wurden von Prior Pater David auf ihren großen Tag vorbereitet. Der Musikverein Todtmoos-Weg begleitete die Erstkommunikanten vom Pfarrhaus in die Wallfahrtskirche und umrahmte den Gottesdienst musikalisch.

Luttingen: Sechs Jungen und vier Mädchen durften zur ersten Heiligen Kommunion vor den Altar der St. Martinskirche in Luttingen treten, die von Gemeindereferentin Sabine Gerteis auf ihr Fest vorbereitet wurden. Die Kinder zogen unter musikalischer Führung des Musikvereins Luttingen unter der Leitung von Karl Kunzelmann in die Kirche zur Eucharistiefeier ein, welche von Pfarrer Klaus Fietz geleitetet wurde. Ein Chor unter der Leitung von Christine Kaiser und eine Musikgruppe unter der Leitung von Barbara Ruch umrahmten den Gottesdienst musikalisch.

Obersäckingen: 18 Kinder feierten in der katholischen Kirche Sankt Martin in Obersäckingen am Sonntag das Fest der ersten heiligen Kommunion. Der Gottesdienst wurde von Martin Metzler geleitet und stand unter dem Leitspruch „Jesus segnet uns“. Traditionell wurden die Kinder auf ihrem Weg in die Kirche vom Musikverein begleitet.

Wallbach: Die Kommunionskinder aus Wallbach verlassen die katholische Kirche Sankt Maria, wobei sie von Familie, Freunden und dem Musikverein begeleitet werden. Der feierliche Gottesdienst wurde in kleinem Rahmen von Dekan Peter berg geleitet wurde. Er rief dazu auf, die intensive Zeit auch nach dem fest der ersten heiligen Kommunion nicht zu vergessen. „Jesus mitnehmen“, rät er den Kindern, für die nun wieder der Alltag beginnt.

Hänner: Sechs Mädchen und zwei Jungen konnten ihre Erstkommunion feiern. Der Musikverein Oberhof unter Dirigent Josef Klein holte die Erstkommunikanten beim Pfarrsaal ab und geleitete sie zur Kirche. Die Kommunion nahm Pater Yesudas Kochuparackal vor. Pastoralreferentin Gabriele Trapp und Pastoralassistent Fabian Frank hatten die Kinder auf die Kommunion vorbereitet