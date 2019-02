von Christiane Pfeifer

Am 12. März 1989 stellte Tim Berners-Lee erstmals sein Konzept vom World Wide Web vor. In diesen 30 Jahren hat sich vieles geändert. Telefonzellen sind durch die Nutzung von Mobiltelefonen nahezu überflüssig geworden und Informationen sind in Sekundenschnelle zu beschaffen.

Digitalisierung bringt viele Veränderungen

Auch im Bad Säckinger Rathaus haben sich durch die Digitalisierung viele Veränderungen ergeben. Der persönliche Referent des Bürgermeisters, Christian Heinemann, hat im Herbst 2018 eine Projektgruppe ins Leben gerufen. Ziel dieser Projektgruppe ist es laut Heinemann, die Digitalisierung und Vereinfachung der Abläufe in Angriff zu nehmen und weiter auszubauen.

WhatsApp-Nachricht an den Bürgermeister

Die WhatsApp-Sprechstunde mit dem Bürgermeister ist ein Beispiel, einmal im Monat kann man Bürgermeister Alexander Guhl sein Anliegen direkt über sein Smartphone mitteilen. "Ich bin mit der Nutzung zufrieden, pro Sprechstunde sind es ungefähr vier Bürger“, sagt Guhl. Der Bürgermeister sieht diesen Dienst als Ergänzung, „es ersetzt nicht den persönlichen Kontakt und das Gespräch mit den Bürgern“. Oftmals sind es Kleinigkeiten, die über die Sprechstunde angesprochen werden, wie volle Mülleimer oder Parksünder. Diese können laut Alexander Guhl auch schnell behoben werden. Aber auch wichtige Fragen, gerade zum Gesundheitscampus werden laut Alexander Guhl gestellt.

Für die WhatsApp-Sprechstunde nutzt Bürgermeister Alexander Guhl zum schnelleren Schreiben den Computer. | Bild: Christiane Pfeifer

Ausbaupotenzial sieht Christian Heinemann für die Nutzung der Parkgebühren-App. Von aktuell 230 Parktickets wird ein Prozent über die App gebucht. Ziel wäre es, so Christian Heinemann, zehn Prozent der Tickets über die App zu verbuchen. Die App wird durch eine zusätzliche Gebühr von dem Nutzer finanziert. Abhängig von der Parkgebühr sind es durchschnittlich 35 Cent je Ticket.

Bad Säckingen In Bad Säckingen geht das Parken mit der App Travipay ins digitalen Zeitalter über Das könnte Sie auch interessieren

Mit der kostenlosen App für alle Betriebssysteme kann man jeden gebührenpflichtigen Parkplatz bargeldlos bezahlen. Die zweite Variante ist die SMS-Funktion. Bei der App kann sich der Nutzer entweder registrieren und per Kreditkarte zahlen oder, wie auch bei der SMS-Variante, ohne Anmeldung fortfahren, wodurch sich die Kosten am Ende des Monats auf der Handyvertragsrechnung wiederfinden oder von der Prepaidkarte abgebucht werden. Eine genaue Erklärung, wie das alles funktioniert, befindet sich auf jedem Parkscheinautomaten in der Bad Säckinger Innenstadt.

Bad Säckingen-Harpolingen Der Breitband-Ausbau im Harpolinger Baugebiet „Schweizerblick“ geht in den Endspurt Das könnte Sie auch interessieren

Eine weitere Erneuerung wird das Ratsinformationssystem sein. Die zukünftigen Ratsmitglieder können ihre Dokumente, die sie bei den Sitzungen benötigen, auf dem Tablet lesen. „Wir starten mit dem Programm hausintern für unsere Gemeinderäte und Mitarbeiter, hierfür werden noch Schulungen durchgeführt“, sagt Christian Heinemann. Das neue System spare Ressourcen und sei ausbaufähig, so wäre ein weiterer Punkt laut Heinemann die digitale Unterschrift auf den Dokumenten.

Nur wenige Formulare online verfügbar

Zur Zeit sind auf der Homepage des Rathauses nur wenige Onlineformulare, wie die Anmeldung zur Vergnügungssteuer oder die Anmeldung für die Hundesteuer verfügbar. Christian Heinemann: "Wir möchten prüfen, was für den Bürger wichtig ist und auf diese Wünsche eingehen.“ Dass man seinen Personalausweis komplett im Internet beantragen kann, wird aber so schnell nicht möglich sein. „Wir haben strenge Vorgaben für die Sicherheit und zum Schutz der Daten“, erläutert Christian Heinemann.

Kreis Waldshut FDP spekuliert auf Bundesgelder für den digitalen Ausbau der Landkreisschulen Das könnte Sie auch interessieren

Für die Digitalisierung des Archivs wird man laut Christian Heinemann "noch einige Zeit brauchen und nach Lösungen suchen müssen". Das umfangreiche und zeitintensive Einscannen der Dokumente sei auch ein Punkt, an dem die Projektgruppe für die digitale Zukunftskommune arbeitet.

Christian Heinemann ist es wichtig, dass der Nutzen für den Bürger und die Vereinfachung der Abläufe im Vordergrund stehen. Durch die Medienrevolution sei man gespannt, was die Zukunft für weitere Möglichkeiten mit sich bringt.