von Susanne Kanele

Der höchste Kirchenfeiertag in Bad Säckingen steht wieder vor der Tür. Am Sonntag, 8. März, wird das Fridolinsfest im Münster St. Fridolin gefeiert und im Anschluss wird der Reliquienschrein des Glaubensboten Fridolin durch die Straßen der Altstadt getragen. Zelebrant und Festprediger in diesem Jahr ist Weihbischof Christian Würtz von der Erzdiözese Freiburg.

Das Programm zum St. Fridolinsfest 2020 Freitag, 6. März, Fridolinstag 7 Uhr: Aussetzung des Reliquienschreins, 9.30 Uhr: Hochamt zu Ehren des heiligen Fridolin, Zelebrant Dekan Peter Berg, 18 Uhr: Eucharistiefeier mit Rückversetzung des Reliquienschreins Sonntag, 8. März 6 Uhr: Festgeläut, 6.30 Uhr: Feierliche Aussetzung des Reliquienschreins, 7 Uhr: Eucharistiefeier – Pilgermesse, 9 Uhr: Pontifikalamt in Konzelebration, Zelebrant und Prediger Weihbischof Christian Würtz (Freiburg), 10.30 Uhr: Prozession mit dem Reliquienschrein durch die Stadt, 11.30 Uhr: Eucharistiefeier – Pilgermesse, 15.30 Uhr: Feierliche Vesper von den Heiligen. Prediger Pfarrer i. R. Herbert Malzacher (Murg), 18 Uhr: Eucharistiefeier mit Rückversetzung des Reliquienschreins

Wenn das Fest auch nicht mehr die Massen von Menschen nach Bad Säckingen zieht wie einst, ist es doch ein ganz besonderer Festtag mit vielen Begegnungen. Denn nicht nur die Bürger von Bad Säckingen feiern mit. Auch in diesem Jahr werden wieder Delegationen aus den Partnerstädten wie der Gemeinde Glarus Nord oder Santeramo in Italien erwartet.

Weihbischof Christian Würtz besucht das Fridolinsfest in Bad Säckingen. | Bild: Ingo Schneider

Weihbischof Christian Würtz wurde am 26. April 2019 von Papst Franziskus zum Titularbischof von Germania in Dacia und zum Weihbischof in der Erzdiözese Freiburg ernannt. Am 30. Juni 2019 folgte die Weihe durch Erzbischof Stephan Burger zum Bischof. Seit Oktober 2019 ist Christian Würtz als Regens für die Priesterausbildung der Erzdiözese Freiburg zuständig. Ebenso ist er Bischofsvikar für Hochschulen. In den damit verbundenen operativen Aufgaben arbeitet dem Bischofsvikar die Hauptabteilung Bildung zu.

Bad Säckingen Die zwei Heiligen Fridolin und Gallus verhalten sich nicht nur fromm – sie missionieren den Alemannischen Raum teils recht forsch Das könnte Sie auch interessieren

Die Bischöfe der Erzdiözese Freiburg folgen gerne der Einladung nach Bad Säckingen. So reiht sich Bischof Würtz in die Liste bekannter Festprediger in Bad Säckingen ein, wie Kurien­erzbischof und Präfekt des päpstlichen Hauses, Georg Gänswein, der das Fridolinsfest vor zwei Jahren bereichert hatte. Auch Erzbischof Stephan Burger war bereits zu Gast. Den Festgottesdienst musikalisch begleiten werden auch in diesem Jahr wieder der Münsterchor und das Vocalconsort Bad Säckingen mit dem Münsterorchester unter der Leitung von Bezirkskantor Markus Mackowiak. Nach dem Pontifikalamt im Fridolinsmünster beginnt um 10.30 Uhr die Prozession mit dem Reliquienschrein des Glaubensboten Fridolin, durch die Innenstadt. Auch dazu werden wieder viele Gäste, auch aus der Politik und Wirtschaft, erwartet. Im Anschluss findet ein Empfang zu Ehren des Bischofs im Kursaal statt.