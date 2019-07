von Peter Umstetter

Ein Container, der an einem Neubau an der Nagaistraße in Bad Säckingen stand, hat über das Wochenende gleich zwei Mal gebrannt. Am Freitag wurde die Feuerwehr zum ersten Mal dorthin gerufen (wir berichteten). Schon am Sonntagmorgen war dies dann ein zweites Mal der Fall. Kurz vor dem Frühstück um 7.08 Uhr wurde die Feuerwehr Bad Säckingen alarmiert. „Ein mit Bauschutt befüllter Container ist auf bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten“, berichtet Stadtkommandant Tobias Förster. Der Container stand in der Nähe des Fernheizkraftwerks. Mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen, war die Feuerwehr vor Ort und löschte mit Wasser den brennenden Bauschutt im Container ab. Nach 95 Minuten war der Einsatz beendet „Im statistischen Vergleich ist es für uns dieses Jahr ein sehr einsatzreicher Juni“, sagt Förster. 19 Einsätze zählt man auf der Website der Feuerwehr.