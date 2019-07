von sk

Beim Lions Club Bad Säckingen hat es wieder einen Führungswechsel gegeben – nach nur einem Jahr. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Die Amtszeit eines Lions-Präsidenten dauert nur 365 Tage. Seit Freitag leitet nun Elisabeth Gerspach die Geschicke der Bad Säckinger Löwen. Im Gasthaus „Eiche“ in Laufenburg-Binzgen übernahm sie offiziell das Amt von ihrem Vorgänger Jürgen Wild.

Passend dazu ließ Wild, der nun Past-Präsident im Lions Club Bad Säckingen ist, die vergangenen zwölf Monate Revue passieren.

Rückblick auf allerhand Aktivitäten

Ein Jahr, das allerhand Aktivitäten und Veranstaltungen beinhaltete, wie er betonte. So bewirtete der Club zum Beispiel wieder bei der „School‘s Out-Party“ auf dem Rudolf-Eberle-Platz. Bei bestem Wetter kam ein Rekorderlös zustande, den der Verein komplett an die Aktion „Weihnachtswunsch“ spendete. Darüber hinaus unterstützten die Löwen auch Projekte der örtlichen Vereine wie etwa „Hand in Hand“ oder die „Stadtoasen Bad Säckingen“ oder einen großen Hilfsfond. Außerdem war der Club beim Straßenkonzert der Band „HaRiBo“ sowie beim zweiten Fairen Stadtfest mit Ständen vertreten. Doch auch das Vereinsleben kam nicht zu kurz.

Vorträge und Ausflüge

Neben vielen interessanten Vorträgen bei den Clubabenden unternahmen die Lions auch Ausflüge nach Kaiseraugst oder in ein Weingut nach Zunzingen. Veränderungen gab es während der Amtszeit Wilds auch in der Führungsteam. Michael Kempf löste Schatzmeister Lars Eckmann ab, der nach elf Jahren in diesem Amt etwas kürzertreten wollte.

Die neue Präsidentin Elisabeth Gerspach will da weitermachen, wo ihr Vorgänger aufgehört hat. „Für das neue Vereinsjahr ist schon einiges geplant“, kündigte sie an.

Mitgliederzahl soll erhöht werden

Auch die Mitgliederzahl, derzeit 30, soll erhöht werden. „Wir wollen mehr Mitstreiter“, sagte Gerspach. Mit einem eigenen Stand wird der Club zudem erstmals am Verkaufsoffenen Sonntag in der Stadt am 27. Oktober dabei sein. Zunächst wird der Verein aber wieder bei der „School‘s Out-Party“ einen großen Arbeitseinzeit mit seinem Bewirtungsteam am Mittwoch, 24. Juli, haben. Höhepunkt der Amtszeit von Elisabeth Gerspach soll dann ein Benefiz-Golfturnier im Juni 2020 werden. Kurz danach wird Peter Welsch ihr Präsidenten-Amt übernehmen. Wie immer bei den Lions – nach genau einem Jahr.

Der neue Vorstand

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Elisabeth Gerspach (Präsidentin), Jürgen Wild (Past-Präsident), Peter Welsch (Vize-Präsident), Simon David (Sekretär), Michael Kempf (Schatzmeister), Oliver Fischer (erster Kassenprüfer) sowie Margit Kugler (zweite Kassenprüferin).