von Susanne Kanele

Bereits schon vor der offiziellen Eröffnung des Neubaus der Physiotherapie- und Ergotherapieschule im Schöpfebach hat es eine Premiere gegeben. Denn 26 Studenten haben jetzt mit ihrer akademischen Ausbildung in der Hochschule für Physiotherapie begonnen. „Ich hoffe, dass Sie sich wohlfühlen“, begrüßte Geschäftsführer Günther Nufer die jungen Studenten. Insgesamt sieben Semester liegen jetzt vor ihnen.

Der Studiengang für Physiotherapie in Bad Säckingen wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld angeboten. Der Unterricht findet sowohl vor Ort, aber auch virtuell über Laptops statt. Via Bildschirm können die Studenten dann auch ihre Fragen an die rund 90 Professoren stellen, die in der Fachhochschule des Mittelstands beschäftigt sind. Mit den 26 Neuankömmlingen arbeiten aktuell rund 100 Studenten an ihrem Bachelor im Gebiet der Physiotherapie.

20 Prozent der Studenten aus der Schweiz

Weitere 32 Schüler besuchen die neu eingerichtete Ergotherapieschule, die nach ihrer Eröffnung 2017 zunächst in angemieteten Räumen im benachbarten Innovationszentrum untergebracht war. Hinzu kommen rund 70 Schüler der Mobile Medic und des DRK in der Schule für Notfallsanitäter. Weiter kommen pro Jahr rund 1200 Ärzte und Therapeuten zur medizinischen Aus- und Weiterbildung nach Bad Säckingen ins Schöpfebachtal. Ganz neu soll jetzt auch eine Schule für Podologie in der Stadt eingerichtet werden. Rund 20 Prozent der Schüler und Studenten kommen aus der Schweiz nach Bad Säckingen.

„Die Menschen leben immer bewusster und daher auch länger“, sagte Professor Walter Niemeier von der Fachhochschule des Mittelstands bei der Begrüßung. Das ist auch der Grund, weshalb Fachkräfte im Gesundheitssektor immer stärker nachgefragt werden. „Die Bad Säckinger Schule ist sehr beliebt – sowohl bei den Studenten, als auch bei den Arbeitgebern“, betonte der Professor. Vor allem Studenten aus der Schweiz kämen in die Trompeterstadt, weil es in der Schweiz selbst kaum Hochschulen für Physiotherapie gibt. „Und in der Schweiz ist der Bachelor in der Physiotherapie gefordert“, erklärt Niemeier weiter.

Die Schule 1981 ist die gemeinnützige Physiotherapieschule in Bad Säckingen gegründet worden. Seit vier Jahren ist die Schule auch eine Hochschule für Physiotherapie, an der ein Bachelor-Abschluss erreicht werden kann. Ein Studiengang dauert sieben Semester. Die Studiengebühren für die Studenten werden von der Bad Säckinger Schule übernommen.

Der hohe Fachkräftebedarf in der Therapie und der damit verbundene Andrang auf die gemeinnützige Physiotherapieschule in Bad Säckingen veranlasste die Geschäftsführung daher zu dem Neubau, der in einer Rekordzeit von nur knapp acht Monaten entstanden ist. Eine Fläche von 900 Quadratmetern ist so entstanden, die den Klassen genügend Raum bietet. Insgesamt 1,9 Millionen Euro hat der Neubau gekostet, der am morgigen Freitag, 18. Oktober, offiziell seiner Bestimmung zugeführt wird.

„Für die Öffentlichkeit werden wir Anfang November auch einen Tag der offenen Tür organisieren, wo man sich alles ansehen kann“, verspricht Günter Nufer. Und die Pläne für den nächsten Neubau sind bereits fertig. „Im Frühjahr 2020 beginnen wir mit dem Neubau eines Wohnheims mit 18 Appartements für unsere Studenten“, erklärt der Geschäftsführer der Physiotherpie-Schule.