Bad Säckingen (ska) Seit nunmehr 15 Jahren praktiziert Achim Wenk als Doktor der Chiropraktik (Los Angeles College of Chiropractic) erfolgreich in der Hauensteinstraße 78 – 80. Allein durch seine Hände und mit den richtigen Griffen, verhilft er seinen Patienten zu einer normalen Beweglichkeit der Gelenke, besonders an der Wirbelsäule.

Die Chiropraktik hilft bei vielen akuten und chronischen Schmerzzuständen mechanischen Ursprungs. Aber auch viele andere, nicht schmerzhafte Beschwerden, lassen sich mit der alternativmedizinischen, biomechanischen Methode behandeln.

Während es einige Chiropraktiker gibt, ist der Beruf des Chiropraktor nicht so häufig anzutreffen. Der Chiropraktiker ist ein Heilpraktiker, die auch auf anderen Gebieten der Heilpraxis behandeln. Chiropraktor darf sich nur nennen, der die Chiropraktik beispielsweise in den USA studiert hat. Das Studium dauert vier bis sechs Jahre und wird mit dem Grad „Doktor der Chiropraktik“ abgeschlossen. Studieren kann man derzeit nur in den USA, in Kanada, in Australien, England, Dänemark, Frankreich und seit 2008 auch in der Schweiz. In Deutschland gibt es keinen entsprechenden Studiengang. Achim Wenk hat in Los Angeles studiert. Bereits vor seinem Studium blickte der heute 50-Jährige, auf eine zehnjährige Behandlungserfahrung zurück.

Der Chiropraktor baut die Wirbelsäule während der Behandlung neu auf. Die Behandlungsmethode des Chiropraktors, ist nicht mit dem gewaltsamen Einrenken einer Wirbelsäule zu vergleichen. Doktoren der Chiropraktik sind darauf spezialisiert, Fehlfunktionen des Bewegungsapparates zu diagnostizieren und zu korrigieren. Blockaden der Wirbelsäule oder muskuläre Störfelder werden beseitigt, um Irritationen der Nervenwurzeln aufzulösen. Danach kann das Nervensystem seine normalen Funktionen wieder aufnehmen. Die Handgriffe werden dosiert und gezielt an den betroffenen Stellen vorgenommen. Erst dadurch ist es möglich, Funktionen der Wirbelsäulen wieder herzustellen und diese Schritt für Schritt wieder neu aufzubauen.

Achim Wenk hat sich neben Rückenschmerzen, Bandscheibenproblemen, Hexenschuss oder Skoliose, auch auf den Bereich Schulter-, Ellbogen- und Handproblemen sowie Hüft-, Knie- und Fußschmerzen spezialisiert. Bei der vom Chiropraktoren durchgeführten Therapie steht die langfristige Wiederherstellung von Struktur und Funktion der Wirbelsäule im Vordergrund. Die Ursachen belastender Symptome werden so beseitigt.

Aber auch wer eine ganzheitliche Behandlung wünscht ist in der Praxis von Achim Wenk in den besten Händen. „Gesundheitsbewusste Menschen bieten wir Massagen oder eine physikalische Therapie an. Diese werden von Achim Wenks Ehefrau Simone Wenk durchgeführt. Sie bietet Teilmassagen, Schröpfkopfmassage, Fußreflexmassage oder eine Ganzkörpermassage an, um Kraft zu tanken und Ruhe zu finden.