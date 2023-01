von Doris Dehmel

Nach den Corona-Beschränkungen hat im Laufe des Jahres das öffentliche Leben in der Gemeinde wieder an Fahrt aufgenommen. Wegen der Pandemie und des Ukrainekriegs hat sich das Leben doch in vielen Bereichen verändert.

Die Breitbandversorgung in Birndorf, Birkingen und Unteralpfen ist weit fortgeschritten. Nach dem Spatenstich entwickelten sich erstaunlich rasch die Erschließungs- und Rohbauarbeiten der Firma KPG-Kownatzki Premium Gears aus Wehr im Albbrucker Gewerbegebiet. In Kürze sollen auf der 4660 Quadratmeter Produktionsfläche über 120 neue Arbeitsplätze entstehen.

Kostensteigerungen bei der Erweiterung der Gemeinschaftsschule

Kostensteigerungen, Mangel an notwendigen Materialien und der Personalmangel bei den Betrieben haben die Sanierung und die Erweiterung der Gemeinschaftsschule Albbruck sehr belastet. Zeitpläne konnten nicht exakt eingehalten werden, sodass die Fertigstellung im laufenden Schuljahr vorgesehen ist. Ähnlich war die Situation auch während der Innensanierung der Grundschule in Buch. Auch hier hatte sich der Umzug der ausgelagerten Klassen vom Schulgebäude in Unteralpfen nach Buch wesentlich verzögert.

Die neue Naturkita Waldzeit hat bereits nach wenigen Wochen die Auszeichnung plastikfreie Kita erhalten. Darüber freuen sich Leiterin Carolina Wasmer (links), Natascha Kerep und Bürgermeister Stefan Kaiser. | Bild: Doris Dehmel

Veränderungen gab es auch im Kindergartenbereich. Im Frühjahr 2022 konnte der Wald- und Naturkindergarten auf der Wiese oberhalb der Birkinger Wasserfälle und südlich von Birndorf die ersten Kinder aufnehmen. Alle der 20 Plätze sind bereits für Kinder im Alter zwischen drei Jahren und dem Schuleintritt vergeben. Dank kleiner Umbaumaßnahmen konnte das bestehende Platzangebot in den Kindergärten Schachen und Birndorf erweitert werden.

Fertiggestellt und seiner Bestimmung übergeben werden konnte am 3. Juli das neue Feuerwehrgerätehaus in Schachen. Dort steht übergangsweise – bis das neue Löschfahrzeug LF 10 in Empfang genommen werden kann – das Feuerwehrfahrzeug GW-T, das einst im Besitz der Feuerwehrabteilung Unteralpfen war. Dort erfolgte im Sommer innerhalb eines Feuerwehrfestes die Weihe des neuen Einsatzfahrzeugs.

Kanal- und Wasserversorgungsnetz erneuert

Umfangreiche Straßenbauarbeiten teilweise verbunden mit der Erneuerung des Kanal- und Wasserversorgungsnetzes wie auch Erhaltungsmaßnahmen an Feldwegen haben zum Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur beigetragen. Fortgesetzt wurde die bereits lange vor der erfolgten Verteuerung der Energiekosten begonnene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf die neue LED-Technik.

Im Bereich der Wasserversorgung innerhalb der Gemeinde konnte der Neubau des Hochbehälters Buch im Bereich Estelberg in Betrieb genommen werden. Die Vorbereitungen die bislang beiden Hochbehälter in Schachen durch einen neuen größeren und leistungsfähigeren Hochbehälter zu ersetzen sind soweit gediehen, dass nur noch der Förderbescheid des Landes aussteht.

Der Rückbau des Papierfabrik-Kraftwerks wieder aufgenommen

In der Umsetzung befindet sich die Umstrukturierung der Kläranlage der ehemaligen Papierfabrik. Der Beschluss der Gemeinde Görwihl ihre Kleinkläranlagen stillzulegen und zusätzliches Abwasser nach Albbruck abzuleiten, brachte zusätzlichen Planungsaufwand ebenso die Notwendigkeit aus dem geplanten Zentralklinikum in Albbruck Vorbereitungen für die Reinigung der klinischen Abwässer vorzunehmen. Veranschlagt ist das Gemeinschaftsprojekt des Abwasserzweckverbandes Vorderes Albtal mit 16 Millionen Euro. Wieder aufgenommen wurden 2022 die wegen Corona verzögerten Rückbauarbeiten des ehemaligen Kraftwerks der Papierfabrik.

Vorstand der neu gegründeten Waldgemeinschaft: Bürgermeister Stefan Kaiser, Forstamtsleiter Markus Rotkamm, Forstrevierleiter Wolfgang Walz, die Beisitzer Claus Schlachter, Peter Amann. Auf dem Bild fehlt Stephan Marder. | Bild: Doris Dehmel

Leider dauere die Sperrung der Albtalstraße immer noch an und in absehbarer Zeit sei nicht mit einer Felsräumung und Wiederherstellung der gesperrten Straße zur rechnen, so Bürgermeister Stefan Kaiser. Gegründet wurde die Waldgemeinschaft mit 75 Eigentümern, 216 Flurstücken und insgesamt 3690 Anteilen.

Personelle Veränderungen in der Bauverwaltung gab es mit Ortsbaumeister Rolf Jehle, Benjamin Hansmann (von links). Bürgermeister Stefan Kaiser hieß zudem im Bauhof Moritz Kliemchen und Ralf Schmidt willkommen. | Bild: Doris Dehmel

Mit steigenden Aufgaben der Gemeinde wuchs auch die Anzahl der Mitarbeiter. Um dem Fachkräftemangel im Bereich der Betreuungsangebote für Kinder entgegenzuwirken, wurde in die Ausbildungstätigkeit investiert. Personelle Veränderungen gab es auch im Rathaus. Bauamtsleiter Rainer Fechtig wechselte zu Beginn des Jahres zur Gemeinde Ühlingen und Birkendorf. Nach ihm hat Rolf Jehle die Amtsleitung des Bauamtes übernommen. Benjamin Hansmann trat hier die Nachfolge von Christian Ebner an, der in den Ruhestand ging. Neu ins Team der Finanzverwaltung kam Frank Ebner. Mit Moritz Kliemchen und Ralf Schmidt wurde das Team der Werkhofmitarbeiter vervollständigt.

Langsam tasteten sich die Vereine wieder an die üblichen Aktivitäten heran. Günter Kaiser wurde zum Ehrenvorsitzenden des DRK-Albbruck ernannt. Gleich zwei Kirchenkonzerte des Blasorchesters Albbruck fanden statt. Der „Winterdirigent“ Thomas Zumsteg hatte sich im Mai verabschiedet und am 3. Advent dirigierte Fabian Vogelbacher erstmals das Konzert. Hanspeter Bollinger wurde nach 10 Jahren zum Ehrendirigenten des Birndorfer Musikvereins ernannt. Gut besucht war der Badische Abend ebenso wie das Albbrucker Dorffest.