Seit 50 Jahren sind Villingen und Schwenningen eine Stadt. Das soll natürlich auch das ganze Jahr gefeiert werden. Nach einem holprigen Start, bei dem noch einige Veranstaltung von Corona ausgebremst wurden, geht es nun richtig los. Und das sind die Höhepunkte des Jubeljahres, eine Auswahl:

23. April: Der Tag des Buches wird thematisiert

Am Samstag, 23. April, ist der Welttag des Buches. Ab 19 Uhr findet in der Stadtbibliothek am Münster im Stadtbezirk Villingen unter dem Motto „Ein Blick zurück – eine Vision voraus“ der große Jubiläumsabend der Stadtbibliothek statt.



Die Schauspieler Marjam Azemoun und Frank Sommer entführen das Publikum abwechslungsreich, unterhaltend, informativ, mit kabarettistischen Elementen verknüpft und mit Bildmaterial versehen in die Geschichte der Stadtbibliothek und wagen einen Blick in die Zukunft.

Stadtgeschichte von Villingen-Schwenningen. Zwei Bände, prallvoll mit Informationen. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Im zweiten Teil stellen die beiden dann eine Auswahl der in den vergangenen Jahren am häufigsten ausgeliehenen Buchtitel vor – als Kurzlesung und szenischem Spiel. In der Pause besteht die Gelegenheit zum zwanglosen Austausch mit Getränken. Der Eintritt beträgt 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Die Platzanzahl ist begrenzt, Vorverkauf gibt es in beiden Häusern der Stadtbibliothek.

OB Jürgen Roth spricht am 24. April zum VS-Jubiläumsjahr. | Bild: Hans-Jürgen Götz

24. April: Roth und Strobl sprechen, das Sinfonieorchester spielt

Nachdem der Jubeljahr-Auftakt am 9. Januar verschoben werden musste, lädt Jürgen Roth am Sonntag, 24. April, ab 16 Uhr, zum Empfang des Oberbürgermeisters ins Franziskaner Konzerthaus ein. Im Programm die OB-Rede und ein dokumentarischer Kurzfilm von Klaus Peter Karger.

Außerdem spricht Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum 70-jährigen Bestehen des Landes Baden-Württemberg. Das Sinfonieorchester spielt die eigens für das Stadtjubiläum komponierte Fanfare von Jörg Iwer und Werke von Georges Bizet, Johannes Brahms und Josef Strauss.

24. April: Das erste Bürgerfest am Sonntagabend

Nach dem offiziellen Teil findet ab 18 Uhr ein Bürgerfest auf dem Osianderplatz statt, bei dem die Gelegenheit besteht, sich in netter Atmosphäre auszutauschen. Für die musikalische Unterhaltung auf dem Osianderplatz sorgt der Klosterbrass-Formation. Leckere Snacks und Getränke sind vor Ort erhältlich. Für das Bürgerfest ist im Gegensatz zum Empfang keine Anmeldung erforderlich.

14. Mai: Viel Musik auf dem Osianderplatz

Am Tag des Chorgesangs will Villingen-Schwenningen ein fulminantes Gesangs-Feuerwerk zünden. Mitglieder der Vereins-, Schul- und Kirchenchöre performen auf dem Osianderplatz. Es gibt auch Gelegenheit, selbst in die Gesänge mit einzustimmen.

Den krönenden Abschluss bildet eine Hitparade der Chormusik im Spitalgarten. Ein Chor mit Hunderten von Sängern aus Villingen-Schwenningen und Umgebung gibt bekannte Werke aus verschiedensten Genres zum Besten. Eine Band mit Musikern aus der Region begleitet den Groß-Chor unter der Leitung des Villinger Bezirkskantors Marius Mack.

20. Mai bis 22. Mai: 50 Stunden Stadtführungen

Die VS-Stadtführer starten ihren Marathon. Vom 20. bis 22. Mai liefern die Stadtführer etwas Besonderes: 50 Stunden lang gibt es im Stundentakt Stadtführungen der verschiedensten Art in den beiden Stadtbezirken Villingen und Schwenningen, jeweils 45 Minuten lang. Informationen und Anmeldung unter der Rufnummer 07721/82-2340.

22. Mai: Und noch mehr Musik

Um 17 Uhr interpretieren Nadia Sofokleous und Nathalie Lefèvre das Stück It takes two für zwei Klarinetten, komponiert von George Palmer. Das Programm des Sinfonieorchesters wird abgerundet durch die Akademische Festouvertüre von Johannes Brahms und die Suite aus Appalachian Spring von Aaron Copland in der Fassung für großes Orchester.

25. Juni: Jetzt gibt es Blasmusik

Ganz im Zeichen der Blasmusik steht die Villinger Innenstadt an diesem Samstag. Die Stadtmusikvereine sowie Gast-Ensembles aus der Region und den Partnerstädten Villingen-Schwenningens spielen an verschiedenen Orten. Vereine aus Villingen-Schwenningen sorgen für das leibliche Wohl. Mitreißende Konzerte mit den Blasmusik-Topacts gibt es am Abend.

Villingen Stadt- und Bürgerwehrmusik – hier im Februar 2022 – ist beim Jubiläumsjahr mit dabei. | Bild: Hans-Jürgen Götz

27. Juni: Wir bauen eine Stadt

Wie eine Stadt für Kinder entsteht, wer in ihr lebt, mit welchen Verkehrsmitteln man sich in ihr bewegt und dass es auch unangenehme Momente im städtischen Zusammenleben gibt – all dem widmet sich Paul Hindemith auf spielerische und kindgerechte Weise mit seinem Singspiel ‚Wir bauen eine Stadt‘.

Der Komponist verfolgte seit 1926 das Ziel, Kinder und musikalische Laien mit speziell dafür geeigneter Musik an die zeitgenössische Kunstmusik heranzuführen. Ergänzt wird das Programm an diesem Montag im Franziskaner Konzerthaus ab 10.30 Uhr durch die Beteiligung von Schulen aus Villingen-Schwenningen mit eigenen Kurz-Kompositionen. Unter der Leitung von Marius Mack und in Kooperation mit der Musikakademie wird ein Projektchor für Kinder zwischen 10 und 13 Jahren gegründet.

2. Juli: Die Schwenninger Kulturnacht

Die 15. Auflage der Schwenninger Kulturnacht beginnt um 18 Uhr kulturelle und kulinarische Angebote von über 1000 Akteuren sind wieder auf mehreren Open-Air-Bühnen geplant. Zum Abschluss des Festes will die Stadtverwaltung ein musikalisches Geburtstagsfeuerwerk zünden. Der Vorverkaufsstart ist zum 1. Juni geplant.

So sonnig war es 2017 bei der ersten langen Tafel zwischen Villingen und Schwenningen. | Bild: Roland Sigwart

17. September: Neuauflage der langen Tafel

Die lange Tafel wird an 17. Samstag aufgebaut. Zum zweiten Mal nach 2017 entsteht damit die Picknick-Meile zwischen Villingen und Schwenningen. Hunderte von Tischen reihen sich dann entlang der gesperrten Straße. Bürger bringen ihre Speisen mit. Die gesamte Strecke entlang der Tafel wird zur Bühne für vielfältige, kreative Beiträge. Reservierungen für die Tische werden ab 1. Juni im Amt für Kultur entgegengenommen.

Ab 23. September: Landes-Literaturtage starten im Franziskaner

VS richtet bis zum 25. Oktober die 39. Baden-Württembergischen Literaturtage aus. Ein feierlicher Auftakt mit dem Schriftsteller Karl-Heinz Ott findet am Freitag, 23. September, im Franziskaner Konzerthaus statt. Ein Schwerpunkt ist das literarische Schaffen der Gegenwart.

19. November: Und schon ist wieder alles vorbei

An diesem Samstag soll das Jubiläumsjahr symbolisch beendet werden. Die Bürgerwehr plant um 18 Uhr im Rietgarten mit der Stadt- und Bürgerwehrmusik einen Großen Zapfenstreich.

