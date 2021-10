Das Oberzentrum wird in der Schwenninger Innenstadt eine neue, fünfgruppige, zweigeschossige Kindertagesstätte einrichten. Neubaustart kann nicht vor 2024 sein, erklärte Hochbauexperte Dieter Kleinhans am Mittwoch im Verwaltungsausschuss. Die Finanzierung dürfe als gesichert gelten, wurde betont.

CDU will Debatte vom Zaun brechen aber...

Möglicherweise verzögert sich das Projekt noch mehr. Für die CDU eröffnete Klaus Martin eine Standortdebatte. Die Verwaltung favorisiert den Standort Bürkstraße 1. Die CDU will dem nicht vorschnell zustimmen, obwohl Schulamtsleiter Stefan Assfalg klar gemacht hatte, dass eine Nähe zum Rathaus von großem Vorteil sein könnte. Nur so wäre es denkbar, Kita-Plätze auch in der Stadtverwaltung Beschäftigten anzubieten, dies sei am angespannten Arbeitsmarkt sehr von Vorteil.

Martin kündigte einen Antrag an, wonach die Bürkturnhalle in das Museumskonzept integriert werden solle.

Von Mirbach wettert wegen geparkter Autos

Ausschussmitglied Joachim von Mirbach störte sich an der Standortdebatte. Es werde schon zu lange debattiert. Der Vertreter der Grünen wollte auch eine Debatte vom Tisch wischen, wonach noch Fläche für 18 Autos von Verwaltungsmitarbeitern zu suchen wäre. Seine Frage: Weshalb werden diese Autos nicht in Parkhäusern untergebracht? „Parkplätze sind vollkommen obsolet“, fasste er zusammen.

Freie Wähler wollen rasch vorankommen

Ulrike Heggen lobte die Konzeptüberlegungen. Die Vertreterin der Freien Wähler sagte, der Standort Bürkstraße 1 werde in der Fraktion favorisiert. Sie adressierte in Richtung der CDU, es sei „höchste Zeit zu entscheiden“. Heggen schloss sich dem Ansatz der Grünen an, nicht lange über Parkplatzlösungen für Mitarbeiter nachzudenken.

Nicola Schurr weist auf Folgeeffekt für Mauthepark hin

Nicola Schurr sagte, die Sozialdemokraten favorisierten den Standort Bürkstraße 1. Die Überlegungen würden auch den Standort Mauthepark aufwerten. Hier hin soll ein Spielplatz vom Bereich Bürkstraße 1 verlegt werden. Der Mauthepark sei immer wieder ein sozialer Brennpunkt. Mit einem Spielplatz hier würden Familien das Bild dominieren. Der Park erfahre durch diesen städtebaulichen Schachzug eine neue Freundlichkeit. Die FDP schloss sich den Worten von Nicola Schurr an, ebenso wie die AfD.

Der OB erläuterte die lange Zeitschiene

An der Bürkstraße 1 sei derzeit noch die Hochschule angesiedelt, die Verwaltung wird die Immobilie für sich Umnutzen und mit Rathausbüros belegen. OB Jürgen Roth warb ebenfalls dafür, rasch den Standort zu entscheiden.

Die Abstimmung wurde dem Gemeinderat überlassen, obwohl etliche Ausschlussmitglieder eigentlich abstimmungsbereit gewesen wären.

Der Neubau soll die Wilhelmspflege ersetzen: