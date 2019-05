Der älteste Kindergarten der Stadt wird geschlossen. Offen ist allerdings noch der Zeitpunkt. Denn einen Schlussstrich kann die Stadtverwaltung erst ziehen, wenn Ersatz für die derzeit 40 Kinder der Schwenninger Wilhelmspflege bereitsteht. Das erklärte im Gemeinderat Stefan Assfalg, Leiter des zuständigen Amts für Jugend, Bildung, Integration und Sport. Dieser Schritt zeichnete sich ab, nachdem für den Neubau eine Kostenexplosion von sieben auf elf Millionen Euro bekannt wurde. Erstmals wurden nun die Gründe für die Steigerung benannt.

Die topographische Situation in Schwenningens Innenstadt sei an dieser Stelle extrem ungünstig, erklärte Baubürgermeister Detlev Bührer. Ursprünglich sollten in dem Neubau fünf Gruppen untergebracht werden. Die Stadtverwaltung hätte dann ein Gebäude mit fünf Geschossen errichten müssen. Außerdem wäre eine Tiefgarage nötig geworden. In jedem Geschoss hätte ein Sanitärbereich eingerichtet werden müssen. All diese Dinge trugen zur Erhöhung bei. Letztendlich hätte ein Kinderplatz 97 000 Euro gekostet, normal sind zwischen 40- und 60 000 Euro.

Die evangelische Kirchengemeinde ist über die Entwicklung „verärgert und enttäuscht“. Beides sei nachvollziehbar, sagte Assfalg. Er sei aber nach wie vor im Gespräch mit der Kirchenverwaltung. Derzeit werde geprüft, ob die Kirche in der Nähe des Muslenplatzes ein Gebäude zur Verfügung stellen könne. Das müsse aber zunächst in den kirchlichen Gremien beraten werden, bevor eine Entscheidung getroffen werden könne. Zudem werde geprüft, auf dem Außengelände der Wilhelmspflege Container aufzustellen.

Stadt kann Bedarf erfüllen

Derzeit werde am Kindergartenbedarfsplan gearbeitet, der im dritten oder vierten Quartal vorgestellt werde. Der Bedarf könne befriedigt werden, kündigte Assfalg an. Das stieß im Gemeinderat teilweise auf Verwunderung, weil bis vor Kurzem stadtweit noch 400 Plätze fehlten. Allerdings räumte Assfalg ein, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können, wenn beispielsweise Eltern einen Ganztagesplatz suchen, aber nur ein Vormittagsplatz zur Verfügung steht.