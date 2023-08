Villingen-Schwenningen vor 5 Stunden Zwei Gruppen streiten am Bahnhof – 30-Jähriger schwer verletzt Ein 30-Jähriger wird nach Messerstich ins Klinikum eingeliefert. Doch die beiden Gruppen zeigen sich laut Polizei wenig kooperativ. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Was ist am Villinger Busbahnhof – hier ein Symbolbild – am Freitagabend, 11. August, gegen 22.30 Uhr passiert? Fakt ist, dass es einen schwerverletzten 30-Jährigen gibt. Alle weiteren Details ermittelt gerade die Polizei. | Bild: Hoffmann, Claudia