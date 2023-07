Auf große Aufmerksamkeit bei den Stadträten stößt der wissenschaftliche Bericht über die Kriminalität in Villingen-Schwenningen. Dieser beinhaltet auch die Ergebnisse einer großen Umfrage in der Bevölkerung mit fast 4000 Teilnehmern.

Die Autoren des Gutachtens, Professor Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg und Egon Wachter, Leiter der Fachgruppe Kriminologie/Soziologie an der Polizeihochschule Baden-Württemberg in VS-Schwenningen, stellten ihre Studie jetzt persönlich im Gemeinderat vor.

Ein Streifenwagen der Polizei rollt durch die Villinger Färberstraße. Auch in diesem Bereich haben viele Bürger Kriminalitätsfurcht. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Verwahrlosung begünstigt Kriminalität

Die Wissenschaftler hatten unter anderem größere Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung besonders im Bereich der Villinger Färberstraße, um die beiden Bahnhöfe Villingen und Schwenningen, im Bereich der Schwenninger Grünanlagen und im Innenstadtbereich sowie Neckarstadtteil in Schwenningen festgestellt.

Außerdem unterstrichen sie den Zusammenhang, dass Verwahrlosungstendenzen in Wohnquartieren dazu führen, dass sich die Einwohner nicht mehr mit ihren Wohnbereichen identifizierten. Dies führe sehr oft zu Abwärtsspiralen und Kriminalität.

Wo Kriminalitätsfurcht herrscht Unterschiedlich ausgeprägt ist die Kriminalitätsfurcht in VS. Am höchsten ist sie laut der Studie in der Innenstadt Süd von Schwenningen, gefolgt von den Schwenninger Quartieren Neckarstadtteil/Frühlingshalde und Innenstadt Nord. Am sichersten fühlen sich die Bewohner von Rietheim, Tannheim und Obereschach. Die Kriminalitätsfurcht in VS ist im Städtevergleich auf einem durchschnittlichen Niveau angesiedelt, sagen die Autoren der Studie. Ältere Bürger fühlen sich in VS besonders sicher. Die höchste Kriminalitätsfurcht haben junge Frauen. Der Grund dafür liegt laut Studie vor allem in ihrer Befürchtung, „in naher Zukunft sexuell belästigt zu werden“,

CDU: Mehr Ordnungskräfte, mehr Sauberkeit, bessere Straßen

Doch was jetzt tun? Die CDU-Fraktion stellte umgehend einen Antrag für erste Sofortmaßnahmen. So soll die Stadtverwaltung für den nächsten Haushalt 2024/25 Vorschläge für Personalaufstockungen machen, sei es für Präventionsmaßnahmen oder für den Kommunalen Ordnungsdienst.

CDU-Fraktionschef Dirk Sautter fordert mehr Personal, um die Sicherheit in der Stadt zu verbessern. | Bild: SK

Außerdem wünschen sich die Christdemokraten einen Bericht, was die Stadt gegen Vermüllung und für die Sauberkeit der Stadt unternimmt. Drittens soll das Straßensanierungsprogramm der Stadt mit Hochdruck fortgesetzt werden.

Gerade dieser Punkt, der schlechte Straßenzustand in der Stadt, war in der Umfrage der Studie von den Bürgern als störendste Verwahrlosung im Stadtbild kritisiert worden.

CDU-Fraktionschef Dirk Sautter sprach noch einen weiteres kritisches Thema an. Was kann die Stadt tun, damit die Präsenz der Landespolizei im Stadtbezirk Schwenningen erhöht wird?

Grüne: Anwohner mit ins Boot holen

„Jetzt müssen die Ämter handeln“, forderte auch Brigitte Merkle (Grüne). Wichtig sei auch, dass es der Stadt gelingt, die Menschen in den Wohnquartieren mit ins Boot zu holen, damit sich diese bei der Präventionsarbeit in den Stadtbezirken engagieren.

Der Schwenninger Bahnhofsbereich mit der angrenzenden Unterführung und dem Neckarpark halten Bürger für nicht sonderlich sicher. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Freie Wähler: Landespolizei soll mehr tun

„In Schwenningen haben wir ein Problem“, stellte Andreas Flöß (Freie Wähler) fest. Dies sei aus der Studie noch deutlich als erwartet zum Ausdruck gekommen. Ebenso in der Villinger Färberstraße.

Auch Flöß findet: Es müsse klar sein, dass die Landespolizei in Schwenningen mehr tue als bisher. Den CDU-Antrag wollen die Freien Wähler unterstützen, auch eine Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes, volkstümlich als Stadtsheriffs bezeichnet.

Flöß wies auch auf die Möglichkeit städtebaulicher Eingriffe der Stadt hin, um den Niedergang von Wohnquartieren aufzuhalten. Metropolen kauften Grundstücke auf und entwickelten dort Projekte, um Gebiete aufzuwerten.

Die überragend gute Beteiligung von Bürgern an der Umfrage zeige, wie wichtig das Thema Sicherheit und Ordnung von der Bevölkerung wahrgenommen werde. „Deshalb müssen wir da drangehen“, forderte der.

SPD: Stadtquartiersarbeit angemahnt

Nicola Schurr (SPD) erklärte, viele Probleme aus der Studie seien längst bekannt. „Da hätte man schon früher drangehen können. Einer Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes wollte Schurr indes nicht auf die Schnelle zustimmen.

Ähnlich wichtig seien Präventionsmaßnahmen wie in den Wohnquartieren. Hier könnte darüber nachdenken, Quartierszentren aufzubauen oder Freiräume für Jugendliche einzurichten.

FDP: Gegen mehr Ordnungskräfte

Kathrin Piazolo (FDP) wies auf die Feststellung der Autoren hin, dass sich Villingen-Schwenningen bei der Kriminalitätsfurcht im Mittelfeld vergleichbarer Städte befinde und als lebenswerte Stadt beurteilt werde. Daher sei neue Stellen für den Kommunalen Ordnungsdienst mit der FDP nicht zu machen.

Die FDP sehe keinen Bedarf für mehr städtische Ordnungskräfte, sagt Kathrin Piazolo. | Bild: www.jenshagen.info

AfD: Polizei muss Präsenz erhöhen

Olaf Barth (AfD) lobte die aufwändige Studie. Er sieht vor allem Probleme mit der „Poser- und Party-Szene“. Die Landespolizei müsse ihre Präsenz in Schwenningen erhöhen, forderte auch Barth.

Am Ende wurde über den CDU-Antrag abgestimmt. Er bekam mit 22 Ja-Stimmen, 14 Ablehnungen und vier Enthaltung eine klare Mehrheit.