Schwarzwaldbahn vor 2 Stunden Nanu, warum fährt ein Schweizer Zug auf der Schwarzwaldbahn? Seit dem 29. Juli rollt an Wochenenden regelmäßig ein Zug der Schweizerischen SBB durch den Schwarzwald – der Wiesental-Bodensee-Express. Wie kommt es dazu und darf man da einfach mit einem Nahverkehrsticket mitfahren?

Eine S-Bahn der SBB, wie sie auf diesem Archivbild von März 2023 am Bahnhof in Waldshut zu sehen ist fährt derzeit an Samstagen auch durch den Schwarzwald vom Bodensee und an Sonntagen auch wieder zurück. | Bild: Schlichter, Juliane