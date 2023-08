Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden Unwetter geht über Schwenningen nieder: Feuerwehr mit dem Schlauchboot im Einsatz Die Straße gleicht einem See und die Notrufe treffen im Sekundentakt ein. Ein Starkregen sorgt für überflutete Keller und liegen gebliebener Autos. Was der Feuer dabei besonders zu schaffen macht.

Nicht mehr geht am Freitag, 4. August, am Brandenburger Ring in Schwenningen. Die Fahrbahn ist komplett überflutet. | Bild: Krause, Christian