Am Mittwochmorgen laufen die Aufräumarbeiten nach dem Unwetter. Am späten Abend des 11. Juli. fegte ein kurzer, aber heftiger Sturm über den Schwarzwald-Baar-Kreis und wirbelte einiges durcheinander.

Heruntergefallene Äste, umgeworfene Mülltonnen und ähnliche Verwüstungen prägen an vielen Stellen das Bild.

Dabei ist die Region noch verhältnismäßig glimpflich davon gekommen. Laut der Nachrichtenagentur dpa gab es in der gesamten Schweiz 70.000 Blitze und Orkanböen von bis zu 140 Kilometer pro Stunde. Im Saarland wurden bis zu 50 Häuser vermutlich durch einen Tornado beschädigt.

Kurz und heftig – so beschreibt Donaueschingens Gesamt-Kommandant der Feuerwehr, Gerd Wimmer, den Sturm, der am Dienstagabend, 11. Juli, über die Baar fegte. „Wir haben immer noch zu tun“, sagt Wimmer am Mittwochvormittag.

Kurz und heftig wütete der Sturm in der Dienstagnacht auf der Baar. Diesen Jäger-Hochsitz bei Wolterdingen hat es dabei umgepustet. | Bild: Simon, Guy

Auch wenn die heftige Phase des Sturmes nur einige Minuten andauerte, reichte das doch aus, um an vielen Stellen für ordentlich Verwüstung zu sorgen. In Donaueschingens Innenstadt wird an etlichen Stellen aufgeräumt, Äste und Zweige von Gehwegen und Straßen geräumt. Nach und nach räumte auch die Feuerwehr große Brocken hinfort, die vorerst nur abgesperrt werden konnten.

Bei Pfohren hat der Sturm einen Baum komplett entwurzelt und die Straße dadurch beschädigt. | Bild: FC Pfohren

Etliche Ortsteilwehren seien im Einsatz gewesen: „Wir hatten in der Nacht etwa 30 verschiedene Einsatzstellen“, so der Kommandant weiter. Was es zu bearbeiten gab, das sei „ein breites Einsatzspektrum gewesen.“ So wurden geparkte Autos von umstürzenden Bäumen getroffen, teilweise wurden komplette Bäume entwurzelt. Das geschah etwa in Pfohren.

„Dort hat es große Bäume komplett mit der Wurzel herausgedreht“, sagt Wimmer. Getroffen hat es in Pfohren vor allem auch das Sportgelände. Hier waren Zelte des FC Pfohren und der Schnuferzunft aufgebaut, die der Sturm umgeblasen hat. Sie waren bereits für das Kreislandjugend-Fußballturnier am Wochenende aufgebaut. Laut FC Pfohren ist das Turnier abgesagt.

Das Fußballturnier am Wochenende ist abgesagt, der Sturm hat den Aufbau auf dem Sportgelände des FC Pfohren verwüstet. | Bild: FC Pfohren

Gefährlich wurde es in Donaueschingen auf der Baustelle bei den Hans-Thoma-Höfen. Dort wachsen die neuen Gebäude der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in die Höhe. Sie sind entsprechend eingerüstet: „Teile des Gerüstes mussten wir aus Sicherheitsgründen abbauen“, so Wimmer.

Direkt bei der Feuerwache in der Dürrheimer Straße habe es auch zu tun gegeben. Dort befindet sich auch das Rote Kreuz, „den Rettungsdienst mussten wir auch freischneiden.“ 15 Fahrzeuge und rund 65 Mann der Feuerwehr seien im Einsatz gewesen.

Gemeinsam mit der Polizei habe man an verschiedenen Stellen Straßensperrungen aufgebaut. So war die Straße zwischen Donaueschingen und Wolterdingen etwa ab 1 Uhr bis Mittwochmorgen komplett für den Verkehr gesperrt. Hier hatte es nicht nur Bäume auf die Straße gepustet, sondern auch „massiv Tannennadeln aus dem Wald“, erklärt Wimmer. Das in einer solchen Intensität und Menge, das auf der Straße eine enorme Rutschgefahr entstanden sei.

In der Danziger Straße in Donaueschingen hat ein Baum offensichtlich die Windschutzscheibe eines Autos zerschlagen. | Bild: Schleutker, Carmen

Was die Intensität des Sturmes betrifft, sieht Wimmer Donaueschingen als eines der Epizentren: „Wir waren da ganz vorne mit dabei.“

Auf die Feuerwehr wartet jetzt noch viel Arbeit. Nicht nur das Aufräumen, sondern auch der bürokratische Aspekt. So müsse jeder umgestürzte Baum auch in der Abrechnung erfasst werden. Für den Wald zwischen Wolterdingen und Donaueschingen bedeutet das: „Wir haben hier Wald von Kreis, Land, Stadt und Privatpersonen – das muss dann alles differenziert werden“, erklärt Wimmer.

Die Folgen des Sturms werden am Mittwochmorgen sichtbar, überall entlang der Brigach liegen abgebrochene Äste herum. Der Bauhof ist damit beschäftigt, alles aufzuräumen. | Bild: Fröhlich, Jens

In der Villinger Friedrichstraße versperren große Äste die Durchfahrt auf der Spur in Richtung Bahnhof.

Durchfahrt unmöglich – ein abgebrochener Baum und mehrere Äste blockieren nach dem Unwetter einen Fahrstreifen in der Friedrichstraße in Villingen. | Bild: Pascal Guegan

Autofahrer müssen zuerst den Gegenverkehr passieren lassen.